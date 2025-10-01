Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Ibarrola
La Tribuna

Los tres cuerpos políticos

Los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo giran en una órbita compartida, pero el roce se convierte en choque; un desajuste basta para desencadenar trayectorias caóticas

Raisiel Damián Rodríguez

Profesor de Formación Humanística en la Universidad Francisco de Vitoria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El viejo problema de los tres cuerpos, que obsesionó a Newton y llevó a Poincaré a reconocer la imposibilidad de una fórmula exacta, nos ofrece ... una metáfora fecunda para entender el momento político español. Tres cuerpos celestes orbitan en el mismo espacio, atraídos por fuerzas que nunca alcanzan un equilibrio estable. El sistema no admite soluciones simples ni trayectorias fijas; basta una mínima perturbación para que todo entre en un movimiento imprevisible, es decir, en el caos. Así ocurre también con los tres poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial conviven en una órbita compartida que no es estática ni geométrica, sino tensa, frágil y expuesta a colisiones cuando uno de ellos pretende absorber a los demás.

