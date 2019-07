Un tren sin agua Voltaje Hay pasajeros que se han quedado en tierra por fumarse un pitillo en mitad del trayecto TXEMA MARTÍN Martes, 23 julio 2019, 08:56

Estoy gastando los datos del móvil para seguir, sin mucho interés real, el debate de investidura desde un vagón del AVE que me está llevando de Barcelona a Málaga y que, como casi siempre que uno termina en un tren de alta velocidad, resulta una experiencia bastante parecida a participar en una lotería: hasta que no te subes al tren no puedes saber si hay wifi, si hay enchufes en los asientos o, como en este caso preciso que nos atañe, si hay agua corriente en los cuartos de baño. En cualquier caso, con agua en los servicios o sin ella, con el vagón cafetería que cruza España a flor de piel y con todo lo que puede empaparse de este distinguido ambiente en el que ni siquiera cabe internet, el tren sigue siendo la apuesta preferida para transportarse de un lugar a otro, y esto incluye aquellos trayectos que pasan de los mil kilómetros de distancia. Desde que el espacio aéreo europeo quedó dominado por el bajo coste (que bendito sea) las aerolíneas se han venido tan arriba que la mejor manera de coger un avión hoy en día es ir borracho, fumado o puesto de Orfidal. En el periódico leo que una compañía catalana ha dejado en tierra a una pasajera por ir demasiado ligera de ropa. Viajar en avión se está convirtiendo en una experiencia cada vez más insoportable.

Sin embargo, los viajes largos en trenes de alta velocidad ofrecen para nuestro disfrute una par de películas que ya hemos visto junto a otras experiencias emocionantes, como la tragicomedia que reside en la mera existencia de unas personas que aprovechan la parada en cualquier lugar, por remoto que este sea, para apurar dos o tres caladas de un cigarro que no tiene tiempo ni de respirar. Ahora que paso por Puente Genil, municipio que siempre y sin motivo aparente me ha gustado llamar Puente Senil, pienso en los pasajeros que se han quedado en tierra por fumarse un pitillo en mitad del trayecto, saltando ilusos desde el vagón a la vía. Pienso también en el olor a tabaco frío y al que ha sido apagado de manera fulminante, y ese ambiente junto al de la lamentable ausencia de agua en los cuartos de baño de este AVE se mezclan con el olor a viejo y con la inconfundible fragancia que desprenden las cosas que hay que renovar.

Ahora que he dejado atrás Antequera, pienso en los pasajeros que han estado a punto de perder el tren por el tabaquismo: entre ellos está por ejemplo esta señora que se sienta a mi lado y que mira de reojo este texto, haciéndome sentir la violación de lo inédito a manos de una desconocida de mediana edad (hola, señora, qué pasa), mientras que permanezco en mi asiento en clase preferente que me concede vino y un sándwich de pollo, billete conseguido mediante un oferta hallada gracias a una gloriosa mezcla imprecisa de previsión y de suerte. La señora me está mirando. Ahora que tengo que dejarte.