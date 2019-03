D espués de haber recorrido los platós de televisión defendiendo las posiciones del Partido Popular, el periodista Pablo Montesinos fue fichado como cabeza de lista de esa formación a las elecciones generales por la provincia de Málaga. Ahora recorre la provincia repitiendo esos mismos argumentos, pero ya como candidato. Los muy optimistas esperan escuchar a lo largo de la campaña alguna idea original y brillante que escape del relato precocinado.

La elaboración de las listas electorales, especialmente en el Partido Popular pero no sólo en el Partido Popular, da cuenta de la vigencia de un fenómeno que se ha ido acentuando con el tiempo: el fichaje de personas que han sobresalido en ámbitos diferentes al de la política o que simplemente han ganado celebridad gracias a la televisión. Ya Pedro Sánchez había mostrado en la conformación de su gobiern cierta audacia al fichar un juez, un astronauta y un presentador de televisión. Después, inasequible a la lección de la experiencia, insistió con un entrenador de baloncesto para que aspire a la Alcaldía de Madrid. Este criterio de incorporar a la política a personas que provienen de otros ámbitos puede leerse en dos sentidos: en la voluntad de refrescar la vida política con ideas nuevas procedentes de lo que vaga y confusamente se define como como sociedad civil o como un intento de capitalizar electoralmente la celebridad o el prestigio obtenido por esas personas en los sectores profesionales de los que provienen.

La experiencia reciente demuestra que si el primero era un objetivo no se ha conseguido. Y está por ver, además, que el segundo vaya a funcionar. La política está suficientemente sucia en la consideración de los ciudadanos como para pretender que quienes llegan desde otros ámbitos consigan al menos quitarle alguna mancha. Más bien, lo que se produce es la situación contraria: es casi imposible para quien aterriza en la política no verse en la situación injusta de que lo cubra la sombra de la sospecha.

También es verdad que los recién llegados no han aportado gran cosa y el último ejemplo lo hemos visto en Pablo Montesinos, comprometiéndose en su primera visita a Marbella a trabajar para la llegada del tren litoral. O alguien le acercó un argumentario antiguo o el candidato tiró de lo primero que se lo ocurrió sin que nadie le advirtiera de que esa es una promesa gastada por el mal uso y que tiene efectos contraproducentes. Porque en ese asunto la postura mayoritaria en el electorado es que lo hagan si pueden y quieren. Y si no quieren o no pueden, que no lo hagan. Pero, por favor, que lo quiten de los argumentarios de campaña. Que ya se nos está quedando cara de tontos.