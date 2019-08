Nunca he sido muy partidario de esas frases lapidarias que presupone al que las pronuncia estar por encima de la masa. Sin embargo, leo con atención -que no con sorpresa- sobre esa pequeña intifada a cuenta de una bandera valenciana colgada en un balcón, y no puedo sino repetir en mi cabeza aquello de que vivimos rodeados de gente aparentemente normal, pero que en realidad son unos trastornados.

Las banderas son las nuevas religiones. Al menos en lo que llamamos 'mundo occidental'. Con tiempo y con esfuerzo (y con muchos muertos a nuestras espaldas) hemos conseguido obviar lo que los curas nos imponían. Para empezar, cómo vivir y con quién. La mayoría de los ciudadanos (sean o no de misa de doce) ya solo les escuchan de la misma manera en la que oye un urbanita el rumor de un arroyo: como una singularidad sin mayor importancia. Y no tener ese condicionamiento social nos ha hecho mejores y ha permitido que los excluidos por fin encuentren su espacio.

Pero claro, había que cambiar esos símbolos por otros. Igual hablo de más, pero estoy convencido de que aquellos que tiraron los ladrillos a la bandera valenciana en el primer día de feria tienen un tío gay al que respetan; exnovias que abortaron; e incluso algún amigo negro. No son las creencias la que les llevan a lanzar objetos contra un balcón, sino el odio a un trozo de tela que ni siquiera reconocen. Está mal ser equidistante, pero tampoco en el otro lado son mejores. Ni siquiera se habían tomado un botella de Cartojal y la bandera ya estaba colgada en una vivienda turística. Porque para estos trastornados de bandera es su forma de mear en un árbol. De marcar su territorio, de nuevo usando un trozo de tela en el que, sin duda alguna, no está bordada la palabra 'libertad'.

Aun así, hay quien lleva la situación al extremo y lo que se lanzan es la misma bandera con la que se tapan. Eso es lo que está pasando estos días en la Argentina, donde la derecha neoliberal -que saldrá por la puerta de atrás de la historia- se emociona con el mismo himno que los 'negros' a los que han excluido durante estos últimos cuatro años. Aún así, no todas las banderas nos trastornan. Al menos eso es lo que pienso cada vez que me envuelvo en la mía. Tiene seis colores, y lo único que nos lanzamos -y lo hacemos con amor- es mucha purpurina.