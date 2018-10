UN TRANVÍA AL CIVIL, NO; UN METRO, SÍ Así de 'bonita' quedaría la calle Hilera con la trinchera del tranvía al Civil. JAVIER RECIO Domingo, 21 octubre 2018, 00:06

La Junta de Andalucía tiene en principio razón en el tema de la llegada del metro al Civil. Bueno, mejor dicho, del tranvía al Civil. La presidenta del Gobierno andaluz, que desde que convocó las elecciones para el 2 de diciembre se deja ver bastante más por tierras malagueñas, ha comentado esta semana que el alcalde no para de poner piedras a este proyecto y le ha recordado que firmó su llegada en superficie. Totalmente cierto. Por eso, en virtud del principio 'pacta sunt servanda' el Ayuntamiento está obligado a cumplir lo que pactó y firmó en el año 2013. Sin embargo, no sería la primera vez que una administración no cumple lo que promete (eso es lo más normal) o incluso lo que pacta. Sin ir más lejos, este acuerdo que rubricaron Díaz y De la Torre puso fin a un enfrentamiento que provocó un incumplimiento de... ¡la Junta! Sí, porque fue la Consejería de Fomento, que entonces lideraba Elena Cortés, de IU (socio de gobierno de los socialistas en aquella legislatura) la que propuso que el metro llegara en superficie al mismísimo centro de Málaga, pese a que lo previsto era que lo hiciera soterrado. Esgrimía razones, por cierto legítimas y por tanto defendibles, para ese cambio tan radical. La situación había cambiado y el país vivía una galopante crisis económica. O sea, que había mimbres para poder aducir otro principio jurídico, 'rebus sic stantibus', que permite, grosso modo, no cumplir lo que estaba estipulado porque se ha alterado de una manera importante el estado de las cosas. Aquello desató una tormenta política entre la Junta y el Ayuntamiento, que se negó en redondo a que el metro se convirtiera en un tranvía a la altura de El Corte Inglés. Aquella pelea acabó con un armisticio en el que la Junta claudicó y aceptó llevar el metro soterrado a la Alameda, pero a cambio llegaría en superficie hasta el hospital Civil, una opción bastante más barata.

Esta línea, cuando se presentó el proyecto del metro de Málaga, también iba soterrada, pero las circunstancias hicieron que se cambiara. Cierto. Nada que objetar, pese a que los vecinos desde un primer momento se han opuesto a este diseño porque deja sin apenas espacio para el tráfico rodado la calle Eugenio Gross, que como se pueden imaginar no es un chicle que pueda extenderse para que haya tranvía, coches, aceras y zonas verdes. No da para tanto. Pero no sólo se estropea la citada y populosa calle, en la que viven miles de familias. También hay otra vía que va a cambiar su fisonomía de una manera radical. Se trata de la calle Hilera, donde se situará la trinchera. La trinchera es la cicatriz necesaria para que el metro emerja en la superficie. Una preciosidad, vamos, en pleno centro de la capital. Pero lo firmado, firmado está, como dice Susana Díaz, que de una forma implícita alega el 'pacta sunt servanda'.

Sin embargo, la situación de unas semanas a esta parte ha cambiado de manera importante. Y es que la propia Junta de Andalucía, a la que en principio hay que creer, ha prometido que va a hacer por la vía rápida un nuevo y estupendo hospital en los actuales terrenos utilizados para aparcamiento en el Hospital Civil. O sea, que el tránsito de personas se puede multiplicar por dos como mínimo. Basta pasar cada día por la calle Blas de Lezo para comprobar las colas y el caos de tráfico que se forma por la llegada de automovilistas al citado aparcamiento. No es muy complicado imaginarse lo que puede suceder con la apertura del nuevo hospital y con menos carriles en la calle, porque obviamente el tranvía ocuparía un espacio. La situación, obviamente, no es la misma. Ha cambiado de manera sustancial, por eso no es ninguna barbaridad que se retome la idea inicial de llevar el metro al Civil bajo tierra.

El alcalde puede aducir perfectamente ahora este principio, 'rebus sic stantibus' para reforzar y defender su posición. Esa zona de Málaga no necesita un tranvía, sino un metro. Hay que tener en cuenta que una obra de ese tipo es para siempre. De ahí que se tenga que apostar por la mejor opción para la ciudad.