No sabemos si la capacidad de mentir pertenece a una manera de entender la política o si es una cualidad inherente a la existencia humana. Exceptuando las campañas electorales, en las que la verdad se declara en estado de sitio, la noción de que los políticos saben mentir muy bien durante todo el año la tenemos que asumir algún día y yo la aprendí hace muchísimos años. Puede que veinte, para mi sobresalto. Hay que señalar que en aquella época Pedro Pacheco era un semidiós de la política andaluza -el hecho de que lleve cuatro en la cárcel es por ahora irrelevante- y yo, por circunstancias que no vienen al caso, terminé un buen día enredado en una visita oficial al circuito de Fórmula 1 de Jerez, de donde Pacheco era alcalde. Tampoco es que uno tuviera especial interés en la Fórmula 1 ni en el circuito, mucho menos en Jerez, pero ahora todo eso resulta más fácil decirlo: la gente que se vuelve loca cada mes con una cosa distinta lo hace en el convencimiento de que el último capricho es el definitivo.

El caso es que en uno de estos ambientes de distensión que se permite la parafernalia del poder, Pacheco me prometió que se encargaría personalmente de que alguien me hiciera llegar un traje de piloto a mi casa. También creo recordar que un editor me prometió una suscripción a su revista, pero del gremio de los editores hablaremos en otro momento. De repente en aquel cóctel paradeportivo todo el mundo se acercaba para hablarme de aquel traje: toda esa escenografía, incluyendo el propio torneo automovilístico, se conjugaron para que la única conclusión de su existencia fuera que Pedro Pacheco me iba a enviar un traje que por otra parte no tenía más futuro que el abandono, pero que nos hizo una ilusión enorme en su momento. Por supuesto el traje jamás llegó ningún sitio, mucho menos las revistas, y eso que creo recordar que me pidieron la dirección o que se la di yo en un papelito porque ya entonces apuntaba maneras. Superada la decepción, entendí que el verdadero regalo que me hizo Pacheco, el semidiós, fue la lección de que no había que confiar demasiado en los políticos. El embuste fue irrelevante, pero de alguna manera marcaría mi existencia para siempre.

También ha sido tachado de irrelevante el asunto del máster de Pablo Casado. Todavía no habíamos superado que Cristina Cifuentes haya perdido los papeles, esta vez en sentido figurado, atendiendo a unas declaraciones absurdas en sede judicial que nos han provocado una lamentable sensación como espectadores. No le queda ningún pudor. Nos mean y dicen que llueve. Mientras, Casado batirá un récord por el suspiro entre su nombramiento y su investigación por asuntos delictivos. Si la cosa se complica, podrían caerle siete años de inhabilitación. El máster, asunto frugal, daría por acabada su carrera política del mismo modo en que la mentira del traje acabaría con mi interés por la Fórmula 1, pero a una mayor velocidad.