La tórtola

El mes de julio está siendo tormentoso para una tórtola. Cada mañana viene y se posa en la maceta de la flor de la cera ... de mi terraza. No hace nada más que arrullar. Cuando se va, me acerco para ver si ha decidido colocar ahí su nido, pero no: no está incubando un huevo. Solo arrulla. Lo hace desde primera hora hasta que se pone el sol. Arrulla con desesperación. Con insistencia. Como si estuviera esperando. Yo sé que está esperando.

Al principio venía con otra. Les ponía comida de vez en cuando; la pareja se turnaba para coger las migas de pan. Venían por las tardes a echar la siesta en la barandilla. Tenían su rutina. Las vi una vez aparearse. Fue rápido, torpe, como lo son siempre los gestos urgentes. Las grabé, aunque sintiera que estaba violando su intimidad, aunque no le enseñara el vídeo a nadie. Solo porque quería captar una muestra de ese amor. Después de eso, solo volvió una. La que arrulla. La que no se mueve. Desde hace días, la terraza es suya. Y su arrullo, rítmico y constante, ha empezado a marcarme el paso de las horas. Sé que es de día porque ella ya está ahí para anunciarlo. Hay una forma de lamento en su canto. Algo que le impide detenerse aunque no obtenga respuesta. No quiero molestarla, y en cierto modo siento una suerte de que haya elegido este lugar para su rezo. Porque también hay algo sagrado en eso: en quedarse, en volver cada día, en seguir repitiendo la misma oración. No sé cuánto va a durar. No sé si un día dejará de venir y me quedaré yo escuchando el silencio, y tomaré el relevo de su plegaria. O si será para siempre esta escena: el tiesto, el ave, la insistencia. Al principio busqué en Google por qué arrullan las tórtolas. Las respuestas que me dio no me convencían. Yo la miraba, la observaba y la entendía mejor que el buscador de respuestas. Porque este canto, esta espera, me traspasa. Es una pena muy honda la que se ha instalado en este trocito de tierra. Esa incertidumbre teñida de certeza de que quizá nunca vuelva a ver a su compañera. Esta mañana, en el parque de Martiricos, bien temprano, he visto cómo una gaviota se llevaba en el pico el cuerpo inerte de otra tórtola. Volaba con él a un rincón tranquilo, lo desplumaba y se lo comía. Ha sido como despertar de una pesadilla. Solo que la pesadilla seguía ahí.

