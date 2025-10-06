Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

Torremolinos, más que un destino turístico

José Seguí Pérez

Arquitecto

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Ayuntamiento de Torremolinos ha convocado para el próximo 8 de octubre, en el Palacio de Congresos, la presentación del inicio de los trabajos de ... redacción de su nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Se trata de una invitación colectiva para repensar el futuro de Torremolinos más en el espíritu de la modernidad con el que inició su excepcional andadura, que desde la nostalgia de un pasado o la de una banalización de un presente que lo pueda alejar de su propia identidad que lo originó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie
  10. 10 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos, más que un destino turístico