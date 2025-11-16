La torre de la discordia

El debate sobre la Torre del Puerto de Málaga es, sin duda, un interesante estudio sociológico. Desde que esta idea arrancó hace más de diez ... años se ha generado un intenso y variado intercambio de opiniones en la ciudad que, con mayor o menor pasión, ha enfrentado a los que rechazan esta iniciativa con los que están a favor. Es verdad que los primeros han sido más activos y ruidosos que los segundos, que siempre han estado a verlas venir, especialmente porque manifestarse a favor de este hotel siempre ha sido una profesión de riesgo. Es decir, ser vapuleado en las redes sociales.

Entre aquellos que lo ven como una propuesta horrible están los que consideran que atenta contra el horizonte y el paisaje, los que creen que ocupa un espacio que debería quedar para el disfrute ciudadano, los que opinan que es un equipamiento turístico innecesario y los que consideran que generaría problemas de movilidad y saturación turística. También están los que se oponen porque sí y a los que no les gusta estéticamente. Como decía esta semana una compañera de la redacción, «no me gusta y punto». Hay un grupo intermedio y diría que numeroso que no ve mal la idea, pero que preferiría que se llevara a cabo en otro punto de la ciudad.

Y para defender sus posiciones están los que han defendido argumentos técnicos, estéticos y urbanísticos, los que han sido activos en redes, los que han hecho fotomontajes –algunos bastante burdos–, los que han recurrido a la Justicia y los que han acudido a manifestaciones más o menos numerosas. Incluso se extendió el relato de que apoyar la torre significaba ir contra la Farola.

No hay que olvidar a los conversos, aquellos que estaban a favor y que con el paso de los meses y años han cambiado de opinión, lo cual es absolutamente respetable.

Entre los que están a favor la casuística es bastante menor. Están los que ven una oportunidad para el desarrollo económico y turístico y los que creen que es un equipamiento de lujo necesario. Como en el caso contrario, a algunos les gusta y punto. Porque aunque a algunos pueda parecerle extraño, hay quienes piensan que esa torre embellecería ese espacio entre las grúas, los depósitos y las torres de la Malagueta.

La cuestión es que en medio de este debate el proyecto, con mayor o menor fortuna y rapidez, ha ido avanzando y cumpliendo etapas hasta el punto de que ya sólo quedan dos etapas: la primera, la solución del contencioso administrativo –a favor o en contra–, y la segunda, la decisión definitiva del Consejo de Ministros. Da la impresión de que es un camino sin retorno, salvo que la Justicia obligue a repetir el proceso.

Son las cosas del urbanismo y la democracia. Porque así, sin entrar en detalles, este proyecto ha sido hasta ahora posible porque el PGOU de Málaga decidió en su día que ahí, en el dique de Levante, podía construirse un hotel. Luego, una serie de promotores se pusieron manos a la obra y desarrollaron la idea, previo concurso de adjudicación. Es decir, los promotores de esta idea fueron cumpliendo los requisitos formales y urbanísticos exigidos. Cuando llegue a la mesa del Consejo de Ministros, si es que llega, será compleja la marcha atrás. ¿Cómo explicar que se niega una autorización a quien ha cumplido con los requisitos exigidos y con el respaldo de todas las administraciones públicas implicadas?

La única opción para aquellos que desean que el proyecto no siga adelante es que la Justicia considere que hay algún error insalvable en el procedimiento.

Pero todo ello no impide que existan dudas razonables sobre el proyecto más allá de si gusta el diseño y la ubicación. Las administraciones tienen que vigilar la solvencia financiera y empresarial de los promotores porque, no hay que olvidar, este proyecto es para ellos un negocio. No sería extraño que una vez que consigan la licencia intenten darle el pase –venderla a otro promotor–, algo legal, pero que no deja de generar incertidumbre. De hecho fue lo que pasó con el Muelle Uno, con la salvedad de que en aquella ocasión entraron empresarios y entidades malagueños que salvaron el proyecto. En este caso del hotel, no quiero ni pensar que la obra se quedara a medio hacer y el esqueleto de la estructura quedara como un icono de la incompetencia.

No se puede olvidar que este proyecto nació de la voluntad de las administraciones y representantes públicos –Autoridad Porturia en los tiempos del PSOE y el Ayuntamiento del PP– y que avanzó acorde a la legislación urbanística en base a la seguridad jurídica que cualquier sociedad avanzada.

Puede gustar más o menos, pero la convivencia democrática es así. Incluso, en las pasadas elecciones municipales el PSOE de Daniel Pérez planteó este asunto como un plebiscito. Y el resultado fue contundente.

Mañana, el fondo catarí Al Alfia y Hoteles Hesperia presentan el proyecto del arquitecto David Chipperfield, un premio Pritzker cuya trayectoria es una garantía de buen gusto, sensibilidad y equilibrio. SUR adelantó en exclusiva las primeras imágenes del proyecto –en una información de Ignacio Lillo–, que despertaron una nueva riada de opiniones y pusieron en evidencia que, de seguir adelante y culminarse, esta torre será un nuevo icono de la ciudad. Algunos creemos que para bien; otros piensan lo contrario.