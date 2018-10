TOPAR CON EL HUESO DEL DÁTIL

EL Málaga sufrió un serio e inesperado revés en Elche, y lo hizo además de una manera extraña . El líder se presentaba como claro favorito, porque los locales sólo habían ganado un partido en toda la temporada. La seriedad del Málaga y su solvencia hacían presagiar una buena noche de viernes, pero se nos atragantó el hueso del dátil, y el mal rato fue de los grandes...

Curiosamente el Elche marcó sus dos goles tras dos grandísimas ocasiones de Blanco que fueron desbaratadas por el jovencísimo nigeriano Francis, que es un pedazo de portero. Del 0-1 se pasó al 1-0 y del 1-1 al 2-0. Así, de sopetón, en dos jugadas que no podían prejuzgar que acabarían en las mallas de Munir, quien, como a N'Diaye le sentó nada más que regular ir con su selección. De todas formas, para nada son los únicos culpables de la derrota, porque ni la zaga estuvo como otras veces, ni Juanpi prolongó su recuperación, más bien al contrario, y Harper y Ontiveros anduvieron perdidos como nunca hasta ahora.

En el fútbol, las prisas son malas consejeras, y el Málaga quedó preso de sus nervios y de la sorpresa por el marcador tras el 2-0, y aunque había tiempo de por medio, lo cierto es que a partir de ahí los de Muñiz hicieron lo peor de la noche, muy aturrullados, imprecisos y sobre todo faltos de ideas.

No esperábamos la derrota, por eso ha dolido más. No es el Elche un equipo para meterle dos goles al Málaga, pero la Segunda es así de traicionera. No va a ser un paseo, ni un camino de rosas, ¡ojo!, lo vamos a pasar nada más que regular. No estoy en contra del optimismo, pero ha habido muchas campanas al vuelo en estas últimas semanas, demasiadas. Hay que ir con mucho cuidado en esta categoría porque cuando te crees que te vas a comer un delicado dulce como es el dátil, te encuentras con el hueso, inesperadamente, y te atragantas. Eso nos pasó anoche en tierras ilicitanas, qué pena. Y lo peor es que se pudo conseguir mucho más. Faltaron muchas cosas. A ver si las recuperamos pronto, que no hay que darle vidilla a nadie...