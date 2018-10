He conocido tontos del bote, que tienen un punto entrañable porque siempre me recuerdan a Lina Morgan y aquella película que le encantaba a mis abuelos. También tontos del culo, que tienen una etimología extraña; tontos de remate, también llamados rematadamente tontos; tontolabas, que es una contracción de tontos del haba (la tonka mola para los gin&tonics). Esta expresión es tan viejuna como curiosa, pues procede de la costumbre de poner en los Roscones de Reyes una de estas semillas, y un regalo. Al que le tocaba el segundo se convertía en el protagonista del desayuno, mientras que el primero tenía que pagar el dulce.

Pero el que se ha impuesto definitivamente en nuestra sociedad es el tonto del Twitter. La red social de los mensajes cortos nació con un fin noble, y de hecho todavía sirve, a veces, para un intercambio sosegado de información y de opiniones formadas. El problema es que, como casi todo, se ha desvirtuado, y muchos la utilizan como un vertedero digital de sus frustraciones y de su hiel. Sólo así se explica el nivel de muchos comentarios que me encuentro a diario sobre los temas que me toca abordar en el periódico.

Este fin de semana, los trolls estaban desatados, 'on fire' de puro aburrimiento. Primero, la tomaron con la alerta roja, y como es habitual cargaron contra la fuente y contra el mensajero. Hubo chistes, mofas y hasta insultos contra Aemet, el informador y el medio. Me duele especialmente el escarnio a José Luis Escudero, que es uno de los mejores conocedores de la meteorología malagueña, y todo lo que hace, lo hace por ayudar. Claro, que luego empezó a llover. Y llovió y llovió y fueron las peores precipitaciones... ¡De la historia! Para entonces ya se habían callado, con la lengua bien metida donde la espalda pierde su noble nombre. He recibido las disculpas de un señor, de los otros cientos, ni están ni las espero.

El día no había terminado. Aún quedaba la traca final, literalmente. Hubo fuegos artificiales en el Puerto, totalmente fuera de lugar, dicho sea de paso, y los de siempre encontraron el filón para desquitarse por el zasca del aviso meteorológico. Se tiraron al cuello del alcalde, Francisco de la Torre, al que le llovieron los palos -digitales- por algo en lo que no tenía absolutamente nada que ver. Luego los periodistas ya nos ocupamos de poner a cada uno en su sitio, y por descontado que nadie se retractó. La verdad, al fin y al cabo, no era más importante que despellejar un rato a gusto.

Definitivamente, no hay más tonto, que el tonto del Twitter.