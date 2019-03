El tonto solidario

Ante la penuria económica de las cuentas autonómicas y la urgencia de ejecutar las obras de depuración, el anterior Gobierno socialista de la Junta se inventó una fórmula que no estaba mal pensada, y que creo que cabe aplicar en otros casos. Se trataba de que todos los ciudadanos con una vivienda y acceso al agua corriente pagaran en el recibo un canon cuyo único uso podría ser la inversión en depuradoras. Ya digo que me parece bien que esta misma vía se utilice, por ejemplo, para construir y mantener carreteras, con cargo a la gasolina que cada uno reposta; o en el tabaco y el alcohol, con un añadido exclusivo para la sanidad pública. Pero eso es otro debate.

El caso es que, con cargo a esos dos o tres euros bimensuales que nos cobran en los recibos de Emasa (encima la recaudación les sale gratis a través de las empresas gestoras del suministro) nos iban a dejar el mar y los ríos como una patena, transparentes que ríase usted del Caribe, oiga. Eurito a eurito la Junta llegó a juntar, sólo en Málaga, más de 200 millones, el 40 por ciento de todo lo recaudado en Andalucía, y suficiente para haber hecho, al menos, las obras más urgentes. Pero no. La realidad es que no sabemos en qué se ha gastado ese dinero, y no pongo en duda de que haya sido en obras hidráulicas. Pero desde luego no ha sido en Málaga ni su provincia. Habrá sido en otras, donde igual era todavía más urgente que aquí, aunque eso lo dudo mucho, que fuera más acuciante la necesidad, me refiero. Cuando preguntábamos a los anteriores responsables de Medio Ambiente por qué con ese dinero no se hacían las obras necesarias aquí, nos respondían que teníamos que ser «solidarios», y todos esos fondos iba a ayudar a otras regiones menos favorecidas.

Es un discurso que se podría entender de no ser porque el río Guadalhorce, el principal de la provincia, es una cloaca que arrastra al mar toneladas de desechos, y el único responsable de su remedio era la misma Junta de Andalucía que te decía que ese dinero hacía más falta en otros sitios. Por no hablar de la tercera depuradora de la capital, con la que nos estuvieron regateando durante años, para reducir su capacidad y prestaciones, hasta dejarla en nada, que es realmente lo que se ha hecho al respecto: absolutamente nada.

Una cosa es ser solidario, y otra muy distinta es ser tonto. O lo que es peor: el tonto solidario.