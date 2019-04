Tonterías, sí...

En la vertiginosa era que nos ha tocado vivir nos puede sorprender cualquier cosa de un día para otro. Dicen los expertos que saben de esto que el 80 por ciento de los niños que ahora mismo tienen edades comprendidas entre los 7 y los 9 años, cuando sean adultos trabajarán en empleos que hoy no existen. No es una recreación de efectos especiales o una tesis de una película de ficción, porque éstas se han quedado obsoletas ante la 'realidad virtual' con la que convivimos. Si a alguien de nosotros le hubiesen dicho hace tan sólo 10 años (e incluso cinco años...) que se podría elegir un taxi desde un teléfono, que éste sería móvil y que encima pagaría con tarjeta también desde el aparatito, sin mostrarla físicamente, se habría pegado una buena risotada a costa del interlocutor, pero si encima el susodicho nos hubiera dicho también hace tan sólo cinco años que el problema de Málaga iban a ser los patinetes eléctricos, entonces el despiporre hacia quien afirmara tal cosa sonaría cerca del Hospital San Juan de Dios. Pues miren las cosas, es así. El gran problema de Málaga hoy son los cientos y cientos de patinetes eléctricos que no sólo deambulan cual bólidos por las calles poniendo en peligro a tirios y troyanos, sino que además, como te descuides, aparecen aparcados en el dormitorio de tu casa... Una plaga de curiosos utensilios con ruedas que se han encontrado que los tiempos (como ellos, los patinetes) van más deprisa que las leyes, amparándose en un vacío legal que ni les permite ni les prohibe ni andar ni aparcar por aquí o por allí. Total que nuestros legisladores, por todos las dos, andan como locos para ver si cazan a los patinetes, que están despendolados, que se han convertido en una metáfora de la nueva era. Las nuevas aplicaciones superan todo lo imaginado, y como es lógico se amparan en ese vacío legal de algo que nunca nadie pudo imaginar.

El futuro es hoy el presente, dijo al guna vez alguien, y no es una chorrada de tantas que se encuentran en internet, sino que estamos viviendo la gran revolución tecnológica, la misma que amenaza con llevárselo todo por los aires como no estemos al loro. Incluso tenemos dinero que no existe (bueno, en realidad el dinero de verdad no existe, o cada vez 'existe' menos), el bitcoin, moneda digital que a la mayoría no suena a chino pero que los profesionales del 'fortnite', por ejemplo, hablan de ella como en el siglo XX se hacía de pesetas y duros. Hay que advertir que como te descuides te llegará alguien por detrás con un patinete a plena velocidad y te roba la cartera, el móvil, o lo que haga falta, que gastemos cuidado, pero también que con el bitcoin te pueden hacer un roto en los pantalones, al tiempo que los hay ya haciendo cursos intensivos para 'lavar' la moneda que suena a 'criptonita', la de Supermán, pero que en realidad es una criptomoneda. Siempre se ha dicho que primero llegan los ladrones y después la policía, o sea que los malos se suelen adelantar a los buenos, y en este nuevo mundo lleno de 'tonterías' los hay que ya se están forrando, y descuiden que no van a avisar de ninguna forma. Por eso, el problema de verdad de la nueva era que nos ha tocado vivir no es el patinete eléctrico, pero sí es una gran metáfora...