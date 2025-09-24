Tolerancia

ROSA BELMONTE Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Anda todo el mundo en San Sebastián fascinado por 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos', 'Querer'). Me gusta que ... Alauda tenga aspecto anodino y no rutilante pinta de artista a lo Oliver Laxe. Como en 'Balas sobre Broadway', el artista no es siempre el que lo parece. 'Los domingos' va sobre una monja de 17 años. Vamos, lo que todas las familias querrían. La película habla de lo difícil que es ser tolerante cuando te toca algo así. Según su directora, pretende proponer al espectador cómo de tolerante sería si pasara algo así en su casa. Y si todo hay que tolerarlo. Su tía tiene esa actitud del no creyente que dice respetar. Alauda (no creyente y de educación laica) se enfrenta al asunto como Albert Serra a los toros en 'Tardes de soledad'. Seguro que me gusta 'Los domingos', como me gusta 'Tardes de soledad'. Pero quizá respeto poco a los extraños que hablan sobre lo que no saben. Aunque hagan arte.

