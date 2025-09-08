Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En diagonal

No tocar

ROSA BELMONTE

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Menuda sorpresa que no se rescate a las mujeres en el terremoto de Afganistán. En las fotos nunca veíamos una mujer. No se las puede ... tocar si no hay parentesco. Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva y eso que ganan, pero hay que ver el prestigio que tiene el sufrimiento en Palestina frente al sufrimiento olvidado de las mujeres en Afganistán. O de las mujeres en Sudán. Carlota Corredera ha contado que el director de 'La casa de papel' puso a los actores de la serie la reacción de Antonio David Flores al anuncio del documental de Rocío Carrasco en 'Sálvame' para que la tomasen como ejemplo de maldad. Su cara de malo. Coge un talibán. Aunque esté en el guion de Irán y Hamas, claro que es lógica la reacción internacional a la masacre en Gaza. Se nos llena por aquí la boca con el borrado de las mujeres (que sí), pero para borrado el de las afganas. Y emborronamiento el de los cerebros que solo ven el mal en un sitio.

