Tiovivos, los panes y los peces

Hay escenas de la infancia de todos que están relacionadas de forma estrecha y directa con la feria. Lo del «niño, elige, o turrón o caballitos» era una frase que a los zagales de los años 60/70 les (nos) quedó grabada a fuego porque aparte de que la repetían machaconamente tenía un importante significado: a la feria te llevaban y tú elegías uno o dos carricoches si eras muy afortunado, y sobre todo, si querías dulces (por los puestos de turrones, inherente a toda feria que se precie) o comerte 'un cuarto de pollo asado', plato estrella entonces en las casetas 'abiertas' (especies de merenderos de secano) de un real que estaba en el Parque y después se mudó al paseo marítimo y a Carranque antes de entrar en la 'fase de reanimación' en El Viso; digo que si conseguías tal cosa como mucho podías aspirar a un coche-choque o a un paseo en los tiovivo de caballitos de cartón piedra, esos que suben y bajan con una atonía y un aburrimiento que hacen pensar que el éxito de no pocas cosas suele ser un milagro... Los carricoches –en Málaga siempre se llamó así y nunca 'calle del infierno'– de hoy son de la era de las App y de la realidad virtual, pero también de unos precios que denotan que por mucho que nos quejemos siempre fue peor el ayer que el hoy. Lo de 'turrón o caballitos' era sinónimo de escasez extrema, y los niños de la España tardofranquista y de los comienzos de la Transición se debían conformar con lo que había. Hoy puede haber poco, o mejor dicho puede que no haya mucho, pero desde luego uno no se explica cómo con los precios que rigen en las atracciones (entre 3 y 5 euros, o sea, para los que peinamos canas, entre 500 y 800 pesetas por un viajecito) alguien puede pasar una noche con dos o tres niños subiéndose acá y allá... Pues oigan, más colas hay. Más gente hay. Más follón hay. Puede que sea el efecto moderno de la multiplicación de los panes y de los peces, pero no me negarán que hacer eso no es un milagro. Y grande, por cierto.