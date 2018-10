TERROR O CASTAÑAS

En las redes sociales hay grupos que suelen dar a conocer fotografías antiguas de su entorno, lugares ya desaparecidos o bien bastante cambiados. Son imágenes que los jóvenes no han conocido y que los mayores, al menos muchos de ellos, reciben con nostalgia y remueven viejos recuerdos.

Hay quien tiene magnificas colecciones, auténticos tesoros que permiten analizar como ha sido la evolución de una ciudad. En el caso de Marbella, las imágenes de hace cuatro o cinco décadas son muy diferentes a las de ahora, sobre todo aquellas vistas aéreas que dejan ver las construcciones más viejas y enormes extensiones de terreno que después fueron ocupadas por el urbanismo trepidante y que hoy hace difícil identificar algunas de aquellas zonas.

Indudablemente, el paso de los años hace que las cosas varíen y que la vida se adapte a las nueva condiciones. Para algunos que añoran otros tiempos los cambios han sido muchos en un periodo no tan largo y esto ha propiciado que se haya pasado de un pueblo en el que todo el mundo se conocía, y se podía ir andando de un lugar a otro, a una ciudad de cierto porte, con sus ventajas y con sus inconvenientes.

En esa continua recopilación de imágenes a la que algunos son tan aficionados hay que prestar atención también a los comentarios que la documentan y que, a veces, constituyen interesantes historias que siempre descubren algo sobre nuestro pasado. Hay quien tiene una magnífica memoria que le permite recordar con increíble claridad nombres y lugares, situaciones y costumbres, y puede realizar fáciles comparaciones con los tiempos actuales. Hoy existen muchas más posibilidades de dar a conocer cualquier episodio, gracias a los medios tecnológicos. Se ha escrito mucho sobre la historia de la ciudad, pero los recuerdos personales que algunos guardan para sí podrían dar lugar a una interesante colección de lo que suele llamarse la intrahistoria.

Los que añoran otras épocas (algunas no tan lejanas) suelen comentar como han cambiado muchas cosas y, al mismo tiempo que no ocultan su nostalgia, temen que algunas otras costumbres terminen por perderse. Pasa cada año, desde hace ya algunos, cuando llegan estos días, a punto de que comience el mes de noviembre. Cada vez llega antes el anuncio de una fiesta que nos vino de otras tierras para quedarse bastante arraigada, visto lo visto: Halloween, con sus «terroríficas» intenciones. Máscaras y calabazas nos rodean durante unos días por todas partes y los ayuntamientos ya la vienen incluyendo desde hace tiempo entre las actividades programadas para activar en plena calle. Y en los colegios ya resulta algo imprescindible con niños que han nacido entre esta costumbre. Los comercios, por su parte, no te venden ningún producto sin una calavera o algo parecido en el escaparate y una tela de araña en el mostrador. Los centros de ocio se mueven igualmente estos días en torno al mismo asunto, mientras en la puerta de tu casa pueden aparecer en cualquier momento unos niños pidiendo truco o trato, que algunos todavía no saben qué es lo que es.

Resulta bastante complicado abstraerse de esta situación y no verse inmerso en algo que ha pillado en fuera de juego a más de uno. Y aquellos que miran las fotos antiguas también recuerdan y reivindican la fiesta tradicional en Marbella al inicio de noviembre, la del Tostón: castañas y anís en una salida al campo para pasar la jornada festiva (algunos también la madrugada) para cumplir con una tradición que hoy muchos jóvenes han abandonado.

Otros, no lo olvidemos, estarán para pocas fiestas y acudirán al cementerio a recordar a los suyos.