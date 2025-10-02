Teoría de la estupidez

Sostenía Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán y mártir postmoderno, que se enfrentó al nazismo y lo pagó con la vida, que la estupidez es más peligrosa ... que la maldad. El mal, al menos, puede desenmascararse, discutirse, combatirse... La estupidez, en cambio, te embosca como una pastosa niebla: difusa, persistente e impermeable a la razón. La estupidez es la niebla de nuestros días.

No hablo de una estupidez simpática, la del despiste o el chiste malo. Esa es inofensiva. Hablamos de esa otra, más sorda, más grave, más nociva, que se multiplica en masa. Bonhoeffer lo vio en la Alemania de los treinta, cuando millones de personas aceptaron sin resistencia consignas que les conducían al abismo. No eran todos malvados, muchos eran simplemente estúpidos en el sentido de la teoría de Bonhoeffer. Digamos incapaces de pensar críticamente, dóciles al ruido, anestesiados por el miedo o la comodidad.

Y ahí está la advertencia para nuestro tiempo. Tiempos que riman con otros tiempos. Porque la historia rima y porque la estupidez, en 2025, no llega con botas militares, sino con titulares virales, con bulos disfrazados de verdad, con discursos fáciles que apelan a las entrañas. Ahora la estupidez no se discute, se comparte. No se reflexiona, se replica. No duda, solo obedece. Y el problema es que solemos subestimar su fuerza. La fuerza de un tonto.

Bienintencionados pensamos que basta la inteligencia para vencer a la estupidez, cuando la memoria demuestra que la necedad organizada puede doblegar a las mentes más brillantes. Por eso Bonhoeffer, un tipo que prefirió la dignidad al acomodo, insistía: «el único antídoto contra la estupidez es la independencia interior», el valor de pensar, el coraje de disentir... Es más difícil que luchar contra un enemigo armado, porque el enemigo está dentro de nosotros, deseoso de rendirse al eslogan y apagar la conciencia.

Quizá nuestra misión no sea tanto denunciar la maldad visible como despertar frente la estupidez etérea. Hay que recordar que ser libres no es gritar más fuerte, sino pensar mejor. Que el verdadero nosotros no se construye desde la obediencia ciega, sino a través de la lucidez compartida. Que la estulticia, como la niebla, nunca se jubila y vuelve: cambia el uniforme por el traje, cambia al atril por la pantalla, cambia el tinte de pelo..., pero siempre vuelve. Y cada generación, ahora la nuestra, debe decidir si se deja arrastrar por ella o si la enfrenta con el única arma que la debilita, la conciencia despierta.