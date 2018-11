Teba y su particular y exitoso 15-M rural Vecinos de Teba en la manifestación celebrada el pasado jueves en el municipio. :: fernando torres JAVIER RECIO Domingo, 4 noviembre 2018, 00:19

Una de las lecciones que ha dejado las recientes inundaciones en la comarca norte de la provincia de Málaga ha sido comprobar el carácter reivindicativo de los habitantes afectados, especialmente los de Teba. Ya quisieran los sindicatos y partidos políticos tener unos militantes con tanta capacidad de movilización. Hasta que no han conseguido sus objetivos no han parado. Y es que no se han fiado absolutamente de nadie, pese a que desde un primer momento la presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió que todo iría por la vía rápida. Sí cumplió la también candidata a la reelección, pues en el primer Consejo de Gobierno de la Junta aprobó 37 millones en ayudas. Sin embargo, el Gobierno de su compañero Sánchez dio la petardada en Sevilla en un Consejo de Ministros celebrado allí en el que se presumía que se daría vía libre a la declaración de zona de emergencia, que es como se llama ahora la histórica declaración de zona catastrófica. Y no lo hizo. Quizá no calibraron que se estaban enfrentando a unos ciudadanos que no han dudado en echarse a la calle, cortar carreteras e incluso desplazarse a Madrid para reivindicar unas ayudas necesarias y justas. La actitud de los tebeños invita a reflexionar por qué ocurre esto. Hay quien piensa que están todos dirigidos con fines electoralistas para desgastar principalmente al PSOE. Es posible. No se deben utilizar estas armas en momentos de desgracia. Pero sin embargo si se analiza con frialdad los gestos de los dirigentes políticos se podrían sacar conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, la visita de los políticos a las zonas afectadas. ¿Dónde acude en primer lugar Susana Díaz, presidenta de la Junta? Respuesta: Sierra de Yeguas. Después recorre otras zonas, pero en Campillos, uno de los pueblos más afectados no entra, sino que se queda en los aledaños del citado municipio. ¿Dónde acude Juanma Moreno para atender a la prensa? Respuesta. A Bobadilla, una pedanía de Antequera. ¿Y dónde acuden Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo? A Campillos, verdadera zona cero de la riada. Juan Marín fue al funeral del bombero. Para sacar conclusiones a lo mejor puede ayudar comentar de qué partidos son los alcaldes de estos pueblos, aunque seguramente ya se lo imaginará. El de Sierra de Yeguas es del PSOE. El de Antequera es del PP, (en Bobadilla hay un alcalde pedáneo muy vinculado a los populares), y en Campillos gobierna Izquierda Unida. Ciudadanos no gobierna en la zona. ¿Curioso verdad? ¿Quién o quiénes utilizan políticamente esta desgracia, los vecinos o los líderes de los partidos? La segunda razón que podría estar detrás de esta movilización es la escasa confianza que genera el Gobierno con este tipo de asuntos. Y no en concreto este ejecutivo, que efectivamente habría que declararlo a veces como zona catastrófica por los errores y contradicciones que comete casi a diario, además de adoptar decisiones bochornosas, como su reciente postura con los golpistas del 'procés'. Porque han sido varios los Gobiernos, del PP y del PSOE, los que han tardado meses y meses en hacer efectivas las ayudas prometidas e incluso aprobadas en los consejos de ministros. Que se lo pregunten a los habitantes o al alcalde de Álora. Y eso es lo verdaderamente importante. Y preocupante. La poca confianza que se genera desde las administraciones públicas, sobre todo, la central. La Diputación también ha estado ágil y ha permitido que un plan de inversiones que ya estaba en marcha pueda ser utilizado desde un primer momento para paliar los efectos de las inundaciones. Aunque eso no deja de ser el chocolate del loro. Lo realmente importante es la citada declaración del Consejo de Ministros dictada el viernes. Y eso lo saben muy bien los tebeños, que con su particular 15-M rural han conseguido que nadie se olvide de la riada, aunque no terminan de fiarse. Y hacen bien. Porque en numerosas ocasiones después de la tempestad ha venido la demasiada calma. ¡Enhorabuena y que consigan reponerse lo más rápido posible! Se lo han ganado.