Rosa Belmonte Domingo, 8 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Leo un artículo sobre la atroz violencia en Sudán. Según Claire San Filipo, de Médicos Sin Fronteras, en Darfur Este una chica cuenta: «Las mujeres ... no nos escondíamos porque para nosotras eran solo golpes y violación, pero a los hombres los mataban». Por otro lado, la británica Caitlin Moran, de promoción con su último libro en España, dice en una entrevista que estaba en un cumpleaños con niñas de cinco años y que una de sus amigas, más feminista que ella, soltó: «Hay 20 niñas en esta habitación. Una de cada cuatro sufrirá una violación, ¿quiénes serán?». No son más que frías estadísticas proyectadas sobre niñas de cinco años en el mundo presuntamente civilizado. Lo de Sudán es tan escalofriante que acepto el precio de ser mujer en occidente y en un país sin guerra. Aunque me vea como Larry David imaginando una escena en la que un superviviente del Holocausto y un ganador de 'Supervivientes' discuten sobre cuál es mejor superviviente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión