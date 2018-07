Desde hace algunos años ha surgido en los festivales de música y en los conciertos una moda rentable que consiste en ofertar diferentes precios según la modalidad de acceso que permita la entrada. Ha brotado así una suerte de pases adjetivados con palabras lamentables como 'premium' o 'golden circles' y ver el espectáculo desde las primeras filas. Nunca fue lo mismo ver la ópera desde la platea que desde el gallinero, pero hemos pasado de heredar esa distinción de los teatros a la italiana a aplicarla en festivales que se celebran en lugares abiertos, desiertos y descampados.

Hay una imagen que se está perdiendo: los fans haciendo cola durante días para pillar las primeras filas de los conciertos de sus ídolos. Antes cerca del escenario te encontrabas a las más fans. Ahora te encuentras a los que tienen más dinero, 'influencers' y toda esa vaina. Un ensayo sobre los rituales de la música llamado 'Empire of Dirt' explica cómo te relacionas con los demás según el lugar que eliges en los conciertos. Si seguimos así habrá que reescribirlo, porque todo será cuestión de pasta.

No hablo de conciertos pijos como los del Starlite, que tienen esto metido en su ADN porque en definitiva la mayoría de su público es gente que vive en otro planeta. Hay en España un festival horrible que nació amorfo porque ya era un gigante y que se llama Madcool. Les sonará el nombre por el caos organizativo que ha sufrido su bestial cifra de 80.000 asistentes diarios, y porque en solo tres ediciones ya tiene un muerto a sus espaldas. Los que han ido a este engendro dicen que hay tantas marcas implicadas que es como estar en una feria de muestras. Allí, en su última edición, el líder de la banda escocesa Franz Ferdinand pidió a los asistentes que ocuparan el 'golden circle' durante su concierto y la organización se vio obligada a permitirlo. Al día siguiente, los Queens of the Stone Age hicieron lo mismo. «Los que se consideran vip tienden a interesarse más por los 'selfies' que por volverse loco con una banda. No digo que no haya sitio para ellos. Lo hay. Al fondo» dijo en Twitter Alex Kapranos, con toda la razón del mundo.

Esta costumbre última de venderlo todo también está acabando con el ambiente que se formaba en uno de mis lugares preferidos del mundo, que son las zonas VIP de los festivales. Recuerdo, qué cosas, que a uno tenían que invitarle para poder acudir, así que en aquellos rincones un poco inhóspitos te cruzabas con gente de lo más variopinta, desde los típicos amigos colgados de cualquier grupo de rock hasta talentos ocultos de la industria musical pasando por supuesto por las 'grupies' que se colaban. Ahora con dinero puedes comprar un acceso VIP en casi cualquier festival del mundo. Lo que están haciendo no es democratizarlo, sino traficar con ello para distinguir a la gente por su dinero (qué horror) y sacar pasta de un negocio que no tiene nada que ver con la música.