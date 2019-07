SUMMERTIME 75

ENel verano de 1975 España se encontraba pendiente de la mala salud del Jefe del Estado, al que restaban unos cuantos meses de vida. Las relaciones con Marruecos se deterioraban por momentos y, ante la precariedad de Franco, los poderes del Estado fueron delegados en el Príncipe Juan Carlos. El rey de Marruecos decidió invadir el Sahara, pero no lo hizo con un ejército convencional, sino con unos cuantos cientos de miles de ciudadanos; se conoció como 'la Marcha Verde'. España desistió de cualquier acción bélica y abandonó el territorio, suscitándose un conflicto internacional que aún se encuentra pendiente de solución. La versión marroquí se seguía en Marbella a través de las emisiones de radio Tánger, cuya onda media llegaba con toda nitidez, escuchándose especialmente los programas de discos dedicados. Marbella era ya una importante ciudad turística con enviados especiales, paparazzi y reporteros, de las principales revistas del país que cada semana ocupaban varias páginas con los sucedidos del glamour marbellí. Los recintos para acontecimientos culturales escaseaban: no había teatro, convirtiéndose el algo parecido en ocasiones el cine Rodeo, de Ricardo Soriano, y el Alfil, de Francisco Gómez Reyes; no existía el Parque de la Constitución, ni el palacio de Congresos y, aparte de las dos plazas de toros, solamente se contaba con el denominado 'recinto estable de Molinos de Viento', que resultaba ser el lugar de actuaciones durante la Feria de San Bernabé que se instalaba en aquella zona. Era Delegado de Cultura municipal José Manuel Vallés Fernández, que tenía entre sus proyectos la construcción de un teatro, como se encargaba de hacer público frecuentemente; la pretensión se quedaría en una Sala de Usos Múltiples y habría que esperar a la década de los noventa para la llegada del actual Teatro Ciudad de Marbella. De todas formas, en Marbella se estaba fraguando una faceta cultural, desconocida hasta unos años antes: ya se habían llevado a cabo varias ediciones del Premio de Novela y de la Bienal de Arte, que había homenajeado a Velázquez y Picasso, con gran repercusión en los medios nacionales. Pero el verano del setenta y cinco fue una época de festivales. Se anunció, para el mes de julio un festival de música, de primer nivel, en la plaza central de la urbanización La Virginia, organizado privadamente, sin ningún tipo de subvenciones. El veinte de julio actuación del arpista Nicanor Zabaleta; el veintidós el Cuarteto Talich, de Praga; veinticuatro el pianista Enrique Arias; veinticinco el violinista Christian Ferras; veintiséis la gran soprano Victoria de los Ángeles y el veintisiete el cantaor de flamenco José Menese. Pero en aquel verano Marbella iba a participar por primera vez de una iniciativa que venía desarrollando desde los años sesenta el Ministerio de Información y Turismo: los 'Festivales de España', generalmente en las grandes ciudades, con representaciones teatrales y espectáculos musicales. El hecho de que Marbella fuese incluida en el circuito de representaciones, se interpretó como un gran logro por parte de Vallés y del alcalde Cantos Gallardo. Nada hacía presagiar los grandes conciertos internacionales que llegarían en los ochenta o los actuales de Starlite. Los 'Festivales de España' en Marbella se iniciaron el lunes, siete de julio, con la actuación de María Dolores Pradera, acompañada de Los Gemelos. La cantante seria también habitual de las galas veraniegas del Meliá Don Pepe. Al día siguiente, la compañía lírica Isaac Albéniz puso en escena la zarzuela de Amadeo Vives, Doña Francisquita, en cuyo elenco destacaba el barítono gallego Sergio de Salas, que el año anterior había ganado el concurso televisivo «La Gran Ocasión». También el tenor Ricardo Jiménez que se había hecho con el primer premio en el mismo concurso en 1972. El miércoles, nueve de julio, la compañía Miguel de Cervantes, representó 'Un enemigo del pueblo', de Ibsen, con un reparto encabezado por el gran José María Rodero y el entonces muy popular, por televisión y los seriales radiofónicos, Pablo Sanz. El jueves diez, como si no hubiese pasado el tiempo, se presentó el 'Show de Raphael', con una masiva asistencia. La compañía titular del Teatro Marquina, de Madrid, ofreció al día siguiente 'Godspell'. Concluyeron los 'Festivales de España' con la 'Antología flamenca' de Sara Lezana. Estas representaciones significaron un primer gran acontecimiento cultural de iniciativa pública. Ya se había contado anteriormente con las actuaciones de Liza Minnelli y el Festival de Ópera en la plaza de toros de Nueva Andalucía, pero se había debido al mecenazgo de José Banús.