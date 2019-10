La suficiencia financiera municipal De los datos investigados recomendaría a los ayuntamientos que piensen que la sostenibilidad del gasto público se consigue fortaleciendo las finanzas municipales con una mayor 'autonomía financiera' JUAN MANUEL RUIZ GALDÓN ECONOMISTA Jueves, 3 octubre 2019, 07:36

Es evidente que el gasto municipal guarda una estrecha relación con la aportación que los ciudadanos hacen a las arcas de sus ayuntamientos, y de esta manera nuestra Constitución establece que, para garantizar la «suficiencia financiera municipal», estos se nutrirán fundamentalmente de sus tributos propios y de la participación en los tributos del Estado y las comunidades autónomas. A estos recursos habría que añadir los producidos por la rentabilidad que los ayuntamientos obtengan de su patrimonio, de las transferencias recibidas de otras administraciones públicas distintas a la participación en los tributos de estas y los ingresos financieros.

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar las cifras de los presupuestos liquidados del 2018 por los ayuntamientos. La investigación la he realizado sobre los datos ofrecidos por los municipios capitales de provincia y aquellos otros que son clasificados como municipios de gran población, un total de 103 municipios, de los que para este año no se cuenta con información de los de Vitoria, Badajoz, El Puerto de Santa María, Getafe y Vélez-Málaga. Del mismo modo la he realizado sobre la información ofrecida de los 70 municipios de nuestra provincia ya que no se cuenta con datos de 32 ayuntamientos malagueños.

De esta manera, de los municipios de mayor población, los ayuntamientos con mayores 'ingresos totales por habitante' son San Sebastián, con 2.037 euros; Marbella, con 2.025; Barcelona, con 1.722, y Bilbao, con 1.617. En la provincia de Málaga, el municipio con mayor ingreso es Alpandeire, con 4.188, seguido de Faraján, con 3.721. La capital, con 1.168 euros, se sitúa en el puesto 49 de los 70 analizados.

Respecto a la 'contribución fiscal por habitante', que sería la suma de los ingresos por impuestos, tasas, contribuciones, precios públicos, sanciones, recargos y otros recursos similares, señalar que del grupo de ayuntamientos de más población el que se sitúa en primera posición vuelve a ser Marbella, con 1.640 euros, seguido de Mijas, con 1.196; San Cugat del Vallés, con 1.039, y Madrid, con 1.032. En la provincia nos encontramos de nuevo a Marbella seguido de Manilva, con 1.500 euros; Estepona, con 1.441; Ojén, con 1.396, y Benalmádena, con 1.274. La ciudad de Málaga, con 558 euros, se encuentra entre las últimas de la provincia así como del grupo de grandes municipios, a pesar de que cuenta con un ingreso especial referido al impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales, básicamente Aeropuerto, Puerto, Presas y Autopistas, cercano a los 14 millones de euros. Asimismo, hay que tener en cuenta la obtención de otro ingreso peculiar dentro de este impuesto, el referido a los tipos diferenciados por uso, que permite subir el tipo de gravamen a determinados inmuebles cuyo valor catastral estén en el umbral del 10% de los de más valor. Solo Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Málaga, Ronda y Torremolinos los tienen establecido para 2018.

Para conocer la 'autonomía financiera' habría que sumar a los ingresos anteriores los provenientes del patrimonio municipal y compararlos con el ingreso total municipal, lo que medirá la fortaleza de cada municipio en generar sus propios recursos. De esta manera, de entre los grandes municipios españoles vuelve a destacar Marbella, que aparecería en primer el lugar con un 83% de autonomía financiera, seguido de Pozuelo de Alarcón, con un 82%, y San Sebastián de los Reyes, con un 80%. Los municipios con una menor autonomía son Santa Coloma de Gramanet, con un 39% ,junto a Baracaldo y Jaén, con un 40%. En la provincia de Málaga, destacar de nuevo a Marbella, seguido de Estepona, con un 81%; Manilva, con un 79%; Benalmádena, con un 78%, junto a Fuengirola y Torremolinos, con un 77%. La capital de Málaga, en el puesto 30 de los 70 analizados, cuenta con un índice del 50%, por debajo de la media provincial, que se sitúa en el 60%.

De los datos investigados recomendaría a los ayuntamientos que piensen que la sostenibilidad del gasto público se consigue fortaleciendo las finanzas municipales con una mayor 'autonomía financiera' que disminuya la dependencia de los ingresos ajenos, estableciendo tasas para todo servicio municipal o por el aprovechamiento privado del suelo municipal, implantando contribuciones especiales en todos los casos que haya un enriquecimiento o mejora patrimonial privada por cualquier obra pública municipal y estableciendo elementos tributarios que puedan hacer contribuir a todos de acuerdo a su capacidad de pago como bien establece nuestra Constitución, sin dejar de aplicar políticas de gasto que hagan posible ofrecer más y mejores servicios a menor coste, sabiendo que el gasto medio per cápita municipal más elevado se encuentra en el País Vasco y Cataluña. En nuestra provincia el mayor gasto por habitante lo encontramos en algunos municipios con poca población debido al importante gasto en inversiones, destacando Faraján, con 3.040 euros, mientras los siete municipios de más de 50.000 habitantes de los que se tiene información cuentan con un gasto que va desde los 2.075 de Estepona a los 1.011 de Mijas, encontrándose nuestra capital en la penúltima posición, con 1.126 euros por habitante.