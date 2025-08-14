El sueño de una noche de terral

Fue la boda del año. El día 31 de mayo, último de las flores a porfía. Chantal Pommery-Hermes, blanca y radiante, con velo coronado ... diseño del modisto parisiense Henri Cognac. Obediente al consejo del asesor de imagen de los Hermes, Kike optó por el chaqué color gris perla porque la boda se celebraba al mediodía y el negro antracita quedaba reservado para los enlaces de tarde o noche; chaleco carmesí y corbata verde con estrella de doce puntas, modelo único, de los talleres familiares de su hasta entonces novia, aunque ya habían conocido el casamiento bíblico. Chantal calzó zapatos Ferragamo; él, de charol de producción local.

La ceremonia en una iglesia de los Caballeros del Temple del siglo XI. Fue elección del padre de Kique que, según los mentideros de Majadahonda, era templario y francmasón que, en gesto a las bienaventuranzas esperadas, había legado el título de la Baronía a su hijo primogénito con la mirada puesta en las expectativas creadas en torno a la familia Hermes, ya que Kique (en lenguaje del Gotha), sólo poseía un título comprado en una universidad online de las Antillas holandesas. El oficio y beneficio se concentraban en Chantal, master en Business Administration por Berkeley. Ella prometió a su príncipe gris perla con zapatos de charol un puesto de 'public relations' con tarjeta de visita corporativa y permiso de incluir la corona de barón.

Así se garantizaba a Kique el ingreso y ascenso en el escalafón de las altas cumbres por nupcias obligadas ante la detección por resonancia magnética de un heredero que, nobleza aparte, será un Hermes tal como difundía la suegra Anne-Caroline Longchamps de Sancerre, quien se decía descendiente de Luís XIV. Esto suele ocurrir en las mejores familias: el método del ascensor por cruzamiento. Robert-Pierre, el adorado suegro, sabrá quién es Kique, que no olvidó a sus padres Bartolomé y Catalina, ex Barones de Toboso, con envíos de complementos de Jauja, porque es de bien nacido ser agradecido.

La Misa de Bodas, en Toledo bajo rito mozárabe, concesión de los Hermes a los Toboso ante la terquedad del ex barón. Destacaron, además del uniforme templario de don Bartolomé y la miniatura de una Orden desconocida que colgaba del ojal del chaqué de Kique, el maquillaje y el muestrario de tocados de las invitadas: las Hermes lo habían encargado a medida, y con diseños exclusivos, a los Herederos de Coiffure Directoire Raoul de París; Catalina de Toboso (en la invitación añadió 'de') lució mantilla blanca como las reinas que, según dijo a Anne-Caroline Hermes, había pertenecido a Isabel II; las otras lo habían alquilado en la Plaza Mayor de Madrid con dignidad y tronío. Los Hermes viajaron con su maquillador y sus invitadas (e invitados) habían pasado por París-Guerlain para lavado de fachada antes de viajar a la España histórica.

Gran contraste con las Toboso por falta de fijación del maquillaje que el calor hizo estragos. Las tradicionales fotos se tomaron por separado: aquí los Hermes, allá los Toboso. Kique y Chantal con los respectivos progenitores en sendas tomas ante el blasonado altar románico.

Banquete de Venta manchega en la que, según don Bartolomé, pernoctó Don Quijote. Robert-Pierre Pommery-Hermes había enviado champán Dom Pérignon, caviar, foie-gras de oca, cajas de vino Mouton Rothschild Grand Cru 1947 y un contenedor climatizado con la tarta de trufa de 'Le Nôtre'. La venta estaba decorada con aperos de labranza y botas de vino de Camacho. Se mezclaban chaqués grises y negros, vestidos largos y vestidos cortos, los Hermes, Pontarlier, Pommery, D'Ormesson, Villon, D'Estaing, algún Augsburgo, Guerlain, Martell, Saint-Cloud, Cognac, Hamid príncipe inversor catarí... con los Toboso, Rodríguez, Pérez del Castillo, Martínez, Rosado, un invitado Montesinos (por aquella cueva cervantina), dos duques, tres marqueses y dos vizcondes, los siete viudos, con sus mesalinas, antes segundas... Pisto manchego, cordero lechal y los nutrientes enviados por los Hermes, que se cerró con un mixto sandía-melón y la ritual tarta helada de París. Kique fue manteado por sus amigos de parranda.

Bartolomé, con una copa champanera en la mano, exclamó: lo mantean en el mismo patio que a Don Quijote de La Mancha, genio y triste figura hasta la sepultura. Y pensó para sí: soy creyente fidedigno en Las Cruzadas; fue un incidente involuntario, de juventud; no hay mal que por bien no venga. Chantal y Kique comieron perdices, ignorando que las codornices con pimientos asados era preferencia culinaria de Alfonso XIII.

Nació Marc-Antoine (no Marco Antonio). Inscrito como Marc-Antoine de Pommery-Hermes y Moët de Toboso, (se alteró el orden de los apellidos). El bautizo, en Nôtre Dame de París; los festejos en Saint-Tropez, en el megayate de los Hermes, con asistencia de los Toboso, luciendo sus improvisadas galas náuticas y llegados a puerto con una maleta de molletes de Antequera y miel de los humedales de Ruidera, y otra con vinos de Valdepeñas, regocijo de la curiosidad etnológica y enológica de los Hermes, que desconocían los dimes y diretes de la picaresca.