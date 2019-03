Hasta el suelo es bonito en Málaga... Paseantes por la calle Sancha de Lara, en pleno centro de la capital malagueña. :: ñito salas JAVIER RECIO Domingo, 31 marzo 2019, 00:33

Hay veces, demasiadas, que el ruido nos puede despistar. Y no el ambiental, que efectivamente es demasiado alto en las calles y bares de la capital por razones culturales (aquí se habla demasiado alto), sino el mediático y el de las redes sociales, que actúan como altavoces pese a que en numerosas ocasiones no son tantos los que alzan la voz. De un tiempo a esta parte parece que todo se discute en Málaga, que hay que revisarlo absolutamente todo porque todo es un despropósito. La endogamia malaguita no deja ver la salud de la ciudad, sino todos los achaques que pueda tener.

Aquí somos capaces de estar discutiendo meses y meses sobre un edificio abandonado que no tiene protección como es el caso de La Mundial y no se debate sobre cuestiones realmente importantes. Por ejemplo, por qué narices no se termina un edificio como la catedral. Tiene más sentido construir y ejecutar lo que está pendiente que perder el tiempo con lo que tiene ya poca discusión. Y lo peor no es que lo haga un grupo minúsculo que no ha logrado reunir a más de 200 personas en protestas pese a la matraca que han dado, sino que las administraciones, el Ayuntamiento en este caso, pierda energías debatiendo una y otra vez en sus plenos. Esta semana también ha monopolizado el debate municipal el asunto del derribo de Villa Maya, la ya demolida casa que acogió a refugiados de ambos bandos de la Guerra Civil salvados de la muerte por el cónsul mexicano Porfirio Smerdou. A nadie se le ocurrió declarar el inmueble como lugar de especial protección en el ámbito de la memoria histórica, por lo que ha sido víctima de la piqueta. Se ha llegado tarde. Lo ridículo es que el pleno, a propuesta del alcalde, le pide a los propietarios del inmueble que en la medida de lo posible reconstruya con fidelidad la vivienda. Ese es el nivel: lo que yo no hice cuando pude le pido que lo haga un tercero y con el dinero del tercero además. No se entiende que De la Torre se haya enredado en este asunto por querer quedar bien no se sabe muy bien con quién. Porque, no nos engañemos, Villa Maya no la conocía prácticamente nadie en la ciudad, como tampoco era conocido como referente el edificio de La Mundial.

Otro tema recurrente de discusión en la ciudad es que el centro es un desastre, que se ha convertido en un parque temático para el disfrute de los turistas. O sea, que el plan estratégico de la ciudad estipula que Málaga debe ser un polo de atracción turística a través de un gran desarrollo cultural, estos objetivos marcados se consiguen y una vez logradas las metas no nos gusta lo alcanzado. Se exagera con la masificación de las calles (confieso a riesgo de ser condenado por impío que jamás tuve problemas para pasearme por ellas), se señala como principio general que los hosteleros se sobrepasan con sus terrazas y se dibuja un panorama ensordecedor en las plazas del centro todos los fines de semana. Y aquí estamos los malagueños discutiendo si eso es verdad o si eso es mentira. Mientras tanto, la ciudad está entre los cinco destinos favoritos para viajar en Semana Santa en una lista que encabeza nada menos que Nueva York, según la compañía de tecnología de viajes Kiwi.com. Y no debe de extrañarnos, porque la capital lleva batiendo récords de llegada de turistas año tras año. Y en cualquier mes, pues aquí sí que se ha conseguido romper con la temida estacionalidad que vacía los hoteles en la temporada baja en la Costa del Sol. Al final desde fuera se nos ve bastante mejor. A veces es necesario que nos cuenten las cosas los visitantes para darnos cuenta de lo que tenemos, una de las mejores ciudades para vivir de España.

Hace unos días me encontré en el centro a un viejo conocido, el hasta ahora senador socialista Antonio Morales. Iba acompañado del que fuera comisario provincial José Gutiérrez Valenzuela con sus familiares. Ambos hacían de cicerone de un senador gallego. También era del PSOE aunque no recuerdo su nombre. Pero me sorprendió cómo veía la ciudad. Ensalzó la apuesta cultural, se conocía todos los museos relevantes, la manera en la que se vive en la calle con sus terrazas gracias al magnífico clima que tenemos. Y también el urbanismo del centro. «Aquí hasta el suelo es bonito», me dijo señalando el pavimento de la calle Sancha de Lara. Bajé la mirada para comprobar cuánta razón tenía...