Sostenibilidad, pero con apoyo

El aumento en la venta de coches eléctricos, empujada sin duda por la progresiva entrada en vigor en las grandes ciudades de las zonas de ... bajas emisiones (con el consiguiente régimen sancionador asociado), pone de manifiesto que el modelo sostenible en la conducción viene para quedarse. El beneficio para las economías domésticas y la creciente toma de conciencia sobre la necesidad de proyectar un Planeta más limpio con la reducción de los combustibles fósiles son dos factores que apuntalan el futuro de este sistema industrial. Sin embargo, el mercado del automóvil tiene en el consumidor final su principal motor, por lo que es necesario una estrategia de apoyo fiscal a la adquisición de este tipo de vehículos. No en vano, en Andalucía ha sido necesario ampliar en 13,6 millones de euros más las ayudas, después de que el Plan Move III se agotara en apenas dos meses y dejara una lista de espera cercana a las 2.000 solicitudes. El progreso pasa por construir un territorio más habitable, menos agresivo con el medio ambiente. Y en ese desafío la movilidad jugará un papel clave para alcanzar un modelo que poco tendrá que ver con el heredado de las dos revoluciones industriales del XIX y el XX. Pero el consumidor no puede hacer solo ese camino.

