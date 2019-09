La sonrisa de la vida Rimas contra el abatimiento, prosa ante la agonía de la fatalidad, hasta que un hijo te hace recuperar la cordura JOSÉ MIGUEL AGUILAR Domingo, 8 septiembre 2019, 09:48

La vida le debe una sonrisa a Miriam, perdida al amanecer de un día en el que la tristeza se apoderó de su hogar por culpa del infortunio. No hay nada más trágico que depositar tu existencia en manos del destino, no hay nada más desalentador que pensar que no manejas los hilos de tu alma, rota por el desatino. El corazón bombea a la par que el amor inunda las cavidades más profundas de tu cuerpo, de ahí que sea imposible llenar el hueco tan vacío que deja. Últimamente llega en forma de misiles explosivos noticias de muertes repentinas de personas jóvenes, llenas de vida, con hijos que sienten la orfandad del cariño en los instantes siguientes a la ausencia. Entonces toca la reflexión de cómo consolar a esa mujer que ha perdido al hombre con el que formó una familia, qué decirle a esa madre que se ha quedado sin el único hijo que engendró. Ambas son viudas, pero en situaciones sobrecogedoras muy distintas. Es difícil pensar cómo se rehace una vida rota, qué pegamento utilizar para ensamblar esos pedazos destrozados por el dolor. No hay manera de concentrarse en un futuro cuando el presente está deshilachado por un pasado que jamás volverá a cambiar el tiempo verbal.

Pienso en Miriam y los escalofríos recorren mis extremidades. Quizás sean momentos de silencio aunque sea por no encontrar la palabra adecuada hacia esa persona que apenas levanta la vista del suelo, posiblemente porque si otea el horizonte sus ojos se nublen con lágrimas de desesperación. A lo lejos solo está la nada. Hay muertes incomprensibles por la vida que se lleva y por la que deja aquí abatida, apuntillada a la ruleta que gira sin parar y sin timón que guíe un camino convertido en encrucijada. Nadie muere de pena aunque esta se convierta en un foco infeccioso sin vacuna posible, porque la angustia es una enfermedad que solo el alma dicta su curación. Aunque ayuda un entorno propicio que comprenda esa tribulación a la que tantas estrofas dedican los poetas, que siempre encuentran el término exacto para combatir con letras la congoja. Rimas contra el abatimiento, prosa ante la agonía de la fatalidad.

Y llega la maldita pregunta: ¿por qué a mí? Y la temida réplica que no encuentra respuesta te hunde aún más. Sólo queda tú y el abismo y hasta resulta complicado elegir... Hasta que recuperas la cordura con Jonatan, ese hijo que tiene la misma cara que su padre, con esa mirada que te derrite el corazón, y entonces solo encuentras un camino posible: vengarte de la vida proporcionándole a ese niño un amor doble, el tuyo y el de la persona ausente y que vigila que no os falte de nada, el que ofrece seguridad en los momentos de zozobra. Ese periodo de luto tan necesario, zaino en el trato y en las sensaciones propias, ese proceso de transformación perentorio e interior para asimilar la desgracia, torna de repente en color esperanza con la tonalidad que proporciona el abrazo sincero de tu hijo. De repente, un día, la vida te devuelve la sonrisa.