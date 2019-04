Soñar con la gloria

La noche contiene misterios que el día no resuelve, como el talento oculto que brota en la oscuridad al pie de un micrófono en un garito cualquiera. Si en penumbra todos los gatos son pardos, los artistas exteriorizan su seña de identidad, cuestión de estilos y de personalidad. Tienen nombre común -Claudia, Fran, Rafa, Jorge, Sandra, Joselito, Pablo-, y apellido artístico. La farándula tiene eso, necesita destacarse sobre los demás para que el recuerdo no sea efímero. No se debe olvidar que de lugares teñidos de aparente perfidia salieron todos los que luego ocuparon los rincones de la difusión. Antes por el boca a boca que llegaba a todos los oídos, ahora por la red que penetra hasta el infinito y más allá. Fugitivos en la sombra, insomnes de la canción.

Miércoles de reunión para combatir la bendita rutina entre frías cervezas y gaznates en ebullición. Entre pieza y pieza se cuela un poco de emoción con sonetos mal formados pero salidos del corazón, que es lo que realmente importa. La calidad la dejamos para los críticos. Allí recita el que quiera. Y canta el que sabe musitando estrofas de amor. A veces la letra les pertenece y la comparten, otras la toman prestada y la hacen suya. Bendita copia que sabe mejor que el original, a veces. No hay normas más que el silencio hacia esa sonata de autor y el aplauso final que compensa el esfuerzo de explotar la voz.

Bendita rutina de esos miércoles de fruición en los que palpita el corazón con concursos para medir la emoción del momento en el que se decide vivir la experiencia de la confrontación. El júbilo se apodera de los presentes ávidos de sensación. Se busca llegar entero al filo de la medianoche para captar toda la atención. Una invitación en toda regla a disfrutar de lo que a uno le gusta. Un local con impronta convertido en peña de confidencias con las que atravesar el duro mundo del anonimato y de la supervivencia. Hay que ganarse el pan y una vida mejor con la guitarra como compañera y la soledad como tormento. Días donde necesitas el sol para buscar un lugar en el que posar tu canción con un sombrero en el suelo como guiño al dinero ajeno entre transeúntes en los que nada le detiene, acaso la melodía de la compasión, cuando el arte debería concitar toda la atención. Noches entre desconocidos y de miradas cómplices para practicar el hambre del triunfo con un señuelo arrebatador: soñar con la gloria, bendita preocupación.