¿Somos muchos?

La respuesta a este interrogante es: depende. Esta era la que utilizábamos en la facultad cuando nos peguntaban cualquier cosa y no sabíamos la respuesta. Es más flexible que el sí o el no. La anécdota -que no explico por su prolijidad- se refería a la presunción de cosa mueble de los hechos que se deben. Salvo ese caso, el distinguir constituye casi siempre un salvavidas. Y aquí, hay que entrar a examinar de qué hablamos. Y con cautela porque cuando se protagoniza este exceso, «mucho» generalmente se puede causarse ofensa. Al hablar en primera persona del plural, con mis reflexiones involucro a los seres humanos, a los varones, a los emigrantes, a los Abogados, a los españoles, a los chilenos, a los de la tercera edad, a los jubilados, a los que vivimos en la península… Luego, podemos seguir con los adjetivos, los feos, los pesados, los hipermétropes y no terminaría nunca y no es porque tenga muchas aptitudes pero es que los calificativos son una pléyade.

Es que me planteo estas cuestiones porque se ha producido una curiosa coincidencia en estos últimos días. Asistí a una mesa redonda sobre demografía de donde, si no hubiese sido porque me trencé en una discusión con otra de las asistentes habría salido más cariacontecido de lo que entré. Y el domingo siguiente, ocuparon el manifestódromo en que se ha convertido Madrid, los solitarios habitantes de la España despoblada acaudillados por un ciudadano, alcalde de su pueblo que se echó a andar hasta la estación del Ave más cercana acompañado por una oveja o una cabra, no recuerdo. Esto de cercana es sólo una manera de hablar porque debía recorrer varios cientos de kilómetros. La televisión lo acompañó, junto con un montón de gente, bastante a su salida. No sé si llegó o todavía va por ahí. Tampoco sé qué hizo con el animalito si finalmente pudo coger el tren. Me llamó la atención que tantas personas se quejasen que eran pocas las que vivían en el apartado lugar. No parecían pocas. Bueno pues, los expertos se despacharon a gusto pintándonos un cuadro de lo más desolador. En unos pocos años, Europa entera se quedaba desierta. Todo porque no hay niños y se muere más gente de la que nace. La cosa se enmascara y no se ven las calles vacías porque los ancianos se resisten todo lo que pueden y con éxito. Y a medida que avanzamos la muerte se está transformando no en el designio divino como la hemos concebido durante siglos sino simplemente en un fallo técnico contra el que se puede reaccionar manteniéndonos pataleando por siempre jamás. Con los trasplantes de órganos, los avances médicos, los diagnósticos precoces, cualquier chaval llegará a los cien años y en el próximo siglo, a la amortalidad que no es lo mismo que la inmortalidad. Esto, claro, no estaba previsto, cuando se suscribieron los llamados Pactos de Toledo, que confieso, no sé muy bien lo que contienen, ni cuando se establecieron las proporciones de las cotizaciones de la seguridad social para prever la contingencia de la vejez. Es que no hace mucho, un prójimo se jubilaba y a los cuatro días se despachaba. Y amargado. Hoy el período en que disfruta, y lo hace de verdad, de su pensión es casi tan largo como aquel en que cotizó. Y no salen los números. El ministro de finanzas del Imperio del Sol Naciente fue bien claro e invitó a los ancianos a contribuir a la economía del país dándose prisa en pasar a mejor vida. Imperio del Sol Poniente, será mejor denominarlo porque una cuarta parte de la población tiene más de sesenta años y subiendo.

Pero no son sólo las pensiones las que están amenazadas con este problema demográfico. La distribución entre las distintas zonas del país es muy irregular. Hay algunas cuya densidad de población es mínima y otras donde ya casi no se cabe: citaron Marbella de manera especial, a pesar que la conferencia se desarrolló bien lejos. Es que, a diferencia de los romanos, que se asentaban allí donde había agua, ahora se buscan otros atractivos, sol, aire puro, mar, buena temperatura, infraestructuras, colegios para los niños, hospitales para los enfermos, aeropuertos para escapar,

Como la humanidad ha aumentado de manera colosal en muchos sitios, Nigeria, Pakistán y un largo etcétera, no hemos prestado suficiente atención al problema de lo mal repartidos que estamos. En un siglo, se ha más que duplicado pero de manera poco equitativa.

No somos muchos pero estamos desordenados.