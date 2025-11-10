Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En diagonal

Solo siete sabios

ROSA BELMONTE

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Quizá he citado más veces a David Trueba que a Wilde o Churchill. Por 'Blitz', novela que ahora ha llevado al cine con el título ... de 'Siempre es invierno'. Y lo seguiré citando por eso de que la juventud es juventud, que la belleza va por otro sitio. David Trueba, que acaba de publicar 'Mi 69', un librito de memorias y de ese año, el de su nacimiento, es como el gánster de 'Balas sobre Broadway' (otra de mis citas recurrentes). O sea, el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador. Si haces (bien) cine, novelas, ensayos, columnas en los periódicos... a lo mejor te toman menos en serio que si haces solo una cosa. Soy director de cine con el pelo largo. Soy novelista con gorra. Soy David Trueba, ¿a qué quieres que te gane? ¿Que tengo bajo el listón? Podremos quejarnos del nivel, pero como diría Augusta Amiel-Lapeyre en uno de sus 'Pensamientos salvajes', en Grecia sólo había siete sabios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Solo siete sabios