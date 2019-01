Solo podemos esperar Todavía es pronto para hablar de responsabilidades, pero uno no puede evitar hacerse algunas preguntas TXEMA MARTÍN Martes, 15 enero 2019, 00:08

Pasear estos días por El Palo supone adentrarse por unas calles en las que ya no corre la alegría y la calma de la vida junto al mar, sino una amalgama de sentimientos que pasan por la impotencia y la desesperanza. Cuando se producen de forma colectiva, hay emociones que parece que pueden tocarse. Desde luego se nota en el cuerpo. El dolor de un barrio entero se transforma en otra cosa, como en un olor raro o en la radiactividad maldita de cosas terribles que ocurren sin que a uno le dé tiempo a entenderlas. Toda esa gente, Málaga entera en realidad, lleva desde el domingo en vilo a la espera de que rescaten a Julen, el pequeño de dos años que mientras esto se escribe continúa atrapado en un lugar inexacto del subsuelo mientras que los demás no podemos hacer otra cosa que esperar un desenlace feliz, que se sobreponga una brizna de buena suerte a una familia que ya sabe perfectamente lo que es la desgracia. En el ambiente está también la ansiedad y la impotencia que brota entre los que no podemos hacer nada. Los que todavía recuerdan cómo rezar se dirigen al pequeño altar de la Virgen del Carmen, algunos llevan un rosario y en las puertas de las casas hay vecinos que no pueden contener las lágrimas. No se trata de esperar a que ocurra un milagro: lo que nos queda es la confianza de que el rescate se está llevando a cabo por unos héroes que dedican su vida a salvar la nuestra todos los días: la Guardia Civil y los bomberos, junto a voluntarios y miembros de otros cuerpos dedicados al salvamento como con el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña conforman una brigada bienhechora de más de cien personas que trabajan día y noche para rescatar al niño con vida. Con ellos también estamos todos.

Hay que pensar que toda esta energía que ahora desprende El Palo pueda servir para algo. Todavía es pronto para hablar de responsabilidades, pero uno no puede evitar preguntarse cómo es posible que la empresa que hizo el año pasado una prospección en ese lugar no haya tomado todas las medidas para garantizar la seguridad. Que ningún ser vivo pueda perderse por el camino oscuro que han señalado las máquinas. Parece increíble que en un lugar que no es la mitad de la nada sino que está al lado de unas viviendas haya trampas de más de 100 metros de profundidad, agujeros destapados, como tentando a la suerte de los demás y esperando a que ocurra una desgracia. ¿Habrá muchos más agujeros de este calibre en el campo? ¿No están estas empresas obligadas a cerrar los boquetes que generan este tipo de prospecciones? Son preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando todavía es demasiado pronto, cuando eso ahora no es lo importante. Pero es que no podemos hacer otra cosa: solo podemos esperar.