SÓLO SE ECHA DE MENOS A LOS BUENOS El día que se conocieron Eduardo Martín Toval y Antonio Garrido Moraga en 1995.-El entonces candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga pensaba en ofrecerle incorporarse a su lista como independiente, pero se le adelantó Celia Villalobos.-Málaga echará de menos los andares de Joaquín Ligero Navarrete.-'Calvario', monumental obra de Berzosa para Guatemala tras su triunfo con el cartel de la Semana Santa de Córdoba. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 20 enero 2019, 00:52

Se está convirtiendo el 15 de enero una fecha maldita en la historia política malagueña contemporánea. Si ese mismo día en 2018 fallecía Antonio Garrido Moraga como consecuencia de las secuelas de un ictus que sufrió dos meses antes, este pasado miércoles recibía sepultura en La Cala del Moral, lugar elegido por él mismo para vivir la última etapa de su vida, el que fuera destacado dirigente socialista Eduardo Martín Toval. Los dos (Toval y Garrido) se conocieron aquí, en Málaga, de una forma muy curiosa en 1995, hace ahora la friolera de 24 años, en los primeros meses de 1995. Martín Toval fue elegido por el PSOE para optar a la Alcaldía de Málaga una vez conocido que Pedro Aparicio no repetiría como candidato. El avezado político malagueño bajó a la política municipal y a su tierra por primera vez en su dilatada y exitosa trayectoria, y decidió conocer bien la vida ciudadana y a sus protagonistas, y, también, buscar personas de talle que pudiera incluir en su lista. Para ello, Eduardo Martín Toval se amparó mucho en Antonio Martín Navarrete, primo suyo, y gran conocedor de la vida malagueña en todos los sentidos, quien le habló de Antonio Garrido Moraga como gran hombre de la cultura malagueña, además de otras muchas virtudes, persona conocida y respetada por todos y gran cofrade. Martín Toval pidió una cita con el profesor, y se convino una cita en una cena en el restaurante Adolfo, con el referido Martín Navarrete como 'árbitro' del encuentro, y una cuarta persona como testigo de aquel momento. Allí, un día entre semana, sin apenas más comensales, una noche lluviosa y fría, frente a las casi recién estrenadas nuevas playas La Malagueta, Garrido y Toval, Toval y Garrido mantuvieron una deliciosa cena con una sobremesa de horas. Los dos, personas de gran cultura y de no pocas vivencias empatizaron pronto, y Martín Toval le pidió referencias de la situación cultural en Málaga. No le ofreció nada. Ni Garrido le pidió nada tampoco, pero el candidato socialista pensó, a posteriori lo confesó, que era un candidato ideal para formar parte de la lista del PSOE como independiente. Garrido, repito, nunca lo supo, y lo digo con amplio conocimiento de ello, hasta que se hizo público a través de SUR (un domingo, por cierto) que formaría parte de la lista del PP encabezada por Celia Villalobos (Garrido y Celia se conocieron a través de Fernández Verni en el hotel Larios unos días después del encuentro con Toval en Adolfo), cuando Toval le dijo al verlo poco después de anunciarse su entrada en la lista popular, «Antonio, se me han adelantado, pero si estás con la mínima duda, vente conmigo, que yo te lo iba a ofrecer». Amigo personal de los dos, muchas veces asistí a encuentros entre ambos recordando aquella noche en el restaurante de los bloques de Cantó. Ahora, ambos se han reencontrado seguro en los Horizontes Infinitos, donde estarán juntos mirando a Málaga, la ciudad que debe perpetuarlos para siempre con sus nombres en calles o avenidas, homenajes y lo que haga falta, porque personas como ellos dos, con su talante, su educación, su cultura, su saber estar, su honestidad y su equidad hay muy pocas y en muy pocos lados. Un recuerdo emocionado y sincero para ambos desde estas páginas... Da pavor ver cómo cada vez se van quedando más vacías las agendas en el teléfono móvil de uno, como bien escribía hace unos meses en su artículo el genial Manuel Alcántara.

Nada más lejos de mi intención que convertir esta sección en una especie de página necrológica, pero hay que hacer justicia, siempre, a quienes han formado parte importante de la vida malagueña y que por desgracia ya no están con nosotros. Esta misma semana que hoy termina, en silencio, como sin quieren molestar, nos dejaba un malagueño de pro como fue Joaquín Ligero Navarrete. 95 años de vida dan para mucho, y vivirlos en plenitud casi todos ellos (sólo en los últimos meses tuvo que verse postrado en una silla de ruedas) es un lujo no al alcance de todos. Vecino del barrio de laVictoria, como bien recogía en su obituario nuestro compañero Ángel Escalera, Joaquín era un gran conocedor de la capital, la que recorría a pie día tras día con su peculiar forma de andar. Parte importante de las tertulias del Restaurante Chinitas con su íntimo y querido José Sánchez Rosso, amigo de numerosas personalidades de la vida política y social malagueña, Joaquín Ligero siempre estuvo dispuesto para cualquier iniciativa que significara ayudar a la ciudad que le vio nacer y a sus conciudadanos. Artífice de la remodelación, rehabilitación y conservación de los jardines de la Plaza del Santuario, gran devoto de la Virgen de la Victoria, y cofrade, este malagueño vivió con intensidad etapas muy importantes de la historia de Málaga y de España, y en no pocas ocasiones formó parte de importantes hechos y acontecimientos. El día 2 de enero se recibía su última llamada en SUR, quedando grabada en los teléfonos: «Pedro Luis, era para felicitaros el nuevo año»... Nadie, ni él ni nosotros podíamos imaginar que unos días después su esquela saldría en las páginas del periódico que formó parte de su vida, SUR, que, como bien recordaba siempre que podía (su memoria era prodigiosa): «SUR entró en mi casa desde el primer día, porque el primer número lo trajo mi padre, y desde entonces no he fallado ni un día en mi cita con mi periódico, ni siquiera cuando estaba en Madrid». Que lectores y malagueños como Joaquín Ligero se vayan de nuestro lado obliga a quienes tuvimos la suerte de conocerles a rendirles un sincero homenaje de admiración y cariño. Nada más. Y nada menos.

Raúl Berzosa sigue siendo actualidad por su trayectoria internacional. Su indiscutible posición como uno de los más importantes artistas religiosos de nuestro tiempo, afirmación que está avalada por el mismísimo Vaticano, hace que constantemente le lleguen encargos. Acaba de finalizar para Guatemala una monumental obra por sus medidas (300x420 cm) que se titula 'Calvario', que formará parte del retablo central de Santa María Reina de la Familia en el citado país hispanoamericano, junto a otras obras que están pendientes de su realización y que también les han sido encargadas al pintor malagueño, quien, por cierto, acaba de presentar ante los cofrades cordobeses el cartel anunciador de la Semana Santa de aquella ciudad andaluza que ha sido recibida con elogios unánimes por los cofrades cordobeses. El cartel tiene como eje central la Hermandad de la Estrella. Berzosa era una apuesta segura y la Agrupación de Córdoba no se ha equivocado. Todo son felicitaciones para el malagueño, el único artista andaluz que ha realizado al tiempo los carteles anunciadores de las semanas santas de Sevilla, Málaga y Córdoba, y del Rocío almonteño. La presentación de la obra anunciadora de las procesiones cordobesas fue todo un acontecimiento, con la presencia del artista malagueño, que fue aclamado por los presentes. Otro gran día para Raúl Berzosa, que va de éxito en éxito.

Nada más. Disfruten de la vida. Y servidor que lo vea. A Fitur...