CR7 solo cuenta hasta 7

Todo le pasa a Cristiano Ronaldo porque tiene dinero; si no lo tuviera, no podría haber defraudado millones de euros a Hacienda. No busquen en este artículo rencillas del área pequeña. No conozco más de tres jugadores del Madrid y otros tres del Barça. No me interesa el fútbol; por algo será. Sí que me interesan las personas y sus luces, y en la puerta del juzgado a CR7 le persigue la sombra de la arrogancia. Es guapo, pero tan feo. Viene a enseñarle los abdominales a la justicia española a la que desdeña y ante la que no se avergüenza porque 18 millones de euros de multa no suponen merma para su fortuna. La cuenta bancaria lo hace invencible, o eso cree. Por eso farda ante la humillación de la culpa y la traición a la sociedad a la que ha defraudado y que sin embargo aún le admira mientras los fans pierden pie sobre sus propias babas. El dinero es el peor de todos los motivos que puede encontrar un hombre para sentirse poderoso. En lugar de pedir disculpas a España, Cristiano grita el 'Zu' y firma el autógrafo. Sonríe ante su público como un discapacitado social y pregona el ejemplo del tipo que puede hacer las mayores tropelías pues es rico y mete goles. Esa creencia es uno de los clavos con que se crucifica esta España de la lacra, el 'Vivan las caenas' del once contra once, la cláusula de rescisión de la dignidad de este país rendido a lo salvaje, al pelotazo y a la exaltación de lo estúpido al fin y al cabo.

Viene el becerro -dorado- a decirle a los niños que lo imitan que está bien robar si puedes pagar la multa, a reírse de un país entero. Dado el nivel intelectual de algunas estrellas del balón y de todo lo que representan para la juventud, no sería ninguna tontería pedir a la Liga que para jugar en España a esta gente le hicieran un test psicotécnico. ¡Un autógrafo! Hay más honor en algunos camellos de la Cañada Real que en este gesto. Podría comprenderlo cualquiera, incluso algunos jugadores de fútbol a los que en este país no se les pueda pedir que hayan inventado la pólvora. Dicen que los cuervos saben contar hasta ocho. CR7 solo cuenta hasta 7.