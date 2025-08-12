Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GASPAR MEANA
La tribuna

La soledad de un sacerdote

Federico Romero Hernández

FUE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y PROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UMA

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Una noticia negra e inquietante ha aparecido en las esquinas de los diarios. Y luego... el silencio. Un silencio apocalíptico y desasosegante. Un sacerdote joven ... acaba de suicidarse en algún rincón oscuro de la Italia profunda llamada Cannobio. Desde allí no se ve la cúpula de San Pedro que toca el cielo, ni la gloria escarlata de los Cardenales. Y nosotros, la gente corriente, seguimos llegando a nuestros confortables hogares al atardecer, seguimos encontrando la comida caliente, las miradas amigas de nuestras esposas, las alegres risas de nuestros hijos, o quizás, también, la quietud de los ojos perdidos de un anciano que permanece sentado mientras medita entre ensoñaciones y que, sin que él lo sepa, nos espera.

