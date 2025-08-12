La soledad de un sacerdote

Una noticia negra e inquietante ha aparecido en las esquinas de los diarios. Y luego... el silencio. Un silencio apocalíptico y desasosegante. Un sacerdote joven ... acaba de suicidarse en algún rincón oscuro de la Italia profunda llamada Cannobio. Desde allí no se ve la cúpula de San Pedro que toca el cielo, ni la gloria escarlata de los Cardenales. Y nosotros, la gente corriente, seguimos llegando a nuestros confortables hogares al atardecer, seguimos encontrando la comida caliente, las miradas amigas de nuestras esposas, las alegres risas de nuestros hijos, o quizás, también, la quietud de los ojos perdidos de un anciano que permanece sentado mientras medita entre ensoñaciones y que, sin que él lo sepa, nos espera.

Sin acabar de entender el misterio de esa muerte, ni la posible desesperación que ha llevado a un presbítero convocado a una esperanza sin límites, nos preguntamos cómo habrá podido llegar a ese grado de desesperanza, que nos parece carecer de sentido. ¿Una profunda depresión, quizás nacida de una impotencia, de una culpabilidad sin fundamento o de un incomprensible odio de sí mismo, que ha tenido la tenebrosa capacidad de presentarse en una hermética y desnuda estancia sin puertas y tapizada de tristeza? Y nosotros nos seguimos preguntando qué horror habrá enfangado la mente de un sacerdote que había entregado su vida para salvar a los demás y que ha perdido la paz por no encontrar sentido a su propia vida.

Matteo Balzano tenía todas las cualidades para alcanzar las más altas cotas de un hombre de hoy para seguir un camino excelso. Pero probablemente entró en esa experiencia dolorosa, aunque purificadora, que llamamos 'noche de la fe'. Juan Pablo II, en la Carta apostólica 'Maestro de la fe sobre san Juan de la Cruz', escribió: «Sufrimientos físicos, morales y espirituales como (...) la injusticia, la soledad, la carencia del sentido de la vida, la misma fragilidad de la existencia humana, la conciencia dolorosa del pecado, la aparente ausencia de Dios, son para el creyente una experiencia purificadora que podría llamarse noche de la fe». Entendemos que, para llegar a esa noche, ha debido de haber una mañana de esperanza en la que, seducido por Cristo, se ha producido un peregrinaje para seguir buscando a Dios. Pero como nos ha dicho el sacerdote malagueño Alfonso Crespo -buen conocedor de San Juan de la Cruz-: «La perspectiva de la muerte propia o ajena nos aturde. Nuestro primer impulso es considerarla el final de todo o la tumba definitiva de toda esperanza. Es difícil esperar». Puede que Matteo Balzano haya sufrido solo y en silencio esa dificultad. Sin embargo, tampoco sabemos si, en el último instante de su vida, ha sentido la compañía salvadora de Dios que, como en el pasaje evangélico de su homónimo Mateo (20-9), al igual que los obreros de la viña llegados en la hora undécima, ha recibido su jornal probablemente cargado de frutos.

Por lo que a nosotros respecta, ante el luctuoso hecho comentado, muchos hemos hablado de la soledad de algunos sacerdotes. Y volviendo al magisterio de Alfonso Crespo, en su publicación a propósito del jubileo del presente año 'Testigos de la esperanza', no está mal que todos recordemos que, en muchas ocasiones nos comportamos con la displicencia de Caín, cuando da muerte a su propio hermano que, como dice Crespo, «se ha convertido en lema de la modernidad. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? (Gen 4, 1-16). Esta excusa, en forma de pregunta, podría dar lugar a una saga oscura, con capítulos consecuentes: ¿acaso soy yo el guardián de mis padres ancianos? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hijo más díscolo, cuando le he dado todas las oportunidades? ¿Acaso soy yo guardián de mi pareja cuando ya la flor del amor se ha marchitado? ¿Soy acaso guardián del amigo en apuros, cuando no puedo recibir nada de él?».

El hecho del suicidio de un sacerdote puede que nos haya llevado al sentimiento de que un triste suceso lejano no nos concierne, cuando la vivencia del cristianismo nos exige darnos cuenta, una vez más, de que no nos salvamos solos. La comunión de los santos no es una idea simbólica, no es una imagen mística que se desenvuelve en un paraíso, no es una bella imagen de buenos creyentes que entrelazan sus manos, sino más bien un grupo de cansados peregrinos que se ayudan en las dificultades del difícil camino de la existencia, donde la fraternidad , la hermandad y el compañerismo no son palabras enarboladas para ser cantadas en proclamas políticas, sino difíciles entregas manifestadas en el acompañamiento, la escucha y, a veces en el sacrificio en la complicada aventura de la vida.