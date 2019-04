Se sienten discriminados en Monte Dorado Parte de la franja que ha sido recalificada como zona verde en el límite de Monte Dorado con Olletas. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Lunes, 1 abril 2019, 08:27

Vecinos de Monte Dorado han expresado su inquietud por la recalificación de una gran franja de terreno que afecta a su urbanización y que ha pasado de urbanizable a zona verde, pues temen que ello les repercuta de forma negativa económicamente a la hora de afrontar la financiación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Según Miguel Campos, de la asociación Colina Aceitero, la recalificación hace que Monte Dorado sea la que cuente con más metros cuadrados de zona verde por habitante de la ciudad.

Miembros de la asociación de vecinos Colina Aceitero de Monte Dorado.

Apunta que dentro de la amplia zona de la urbanización que ha sido recalificada por el Ayuntamiento se encuentra una franja de terreno existente en el límite de Monte Dorado con la zona alta de Olletas, un espacio que asegura desde hace años viene siendo ocupado ilegalmente por los residentes de una urbanización de la zona y donde dice se ha creado un lugar de esparcimiento que cuenta incluso con alumbrado. «Nuestros niños jamás han tenido parque infantil porque el Ayuntamiento argumenta que hasta que no se ejecute el PERI no es posible poner ni un banco donde descansar, y sin embargo se permite a otros apoderarse de una parcela afectada por dicho PERI de más de mil metros cuadrados como zona de ocio, con bancos, barbacoa, etc», algo que asegura denunció la asociación en 2006 sin ningún resultado. En esa franja de terreno señala además que está prevista la ubicación de unos transformadores de luz, según recoge el plan especial de Monte Dorado, que ha sido aprobado y cuya financiación se está negociando, actuación que según el Ayuntamiento debe ser financiadas en un 50 por ciento por los residentes de esta urbanización, cifra que los vecinos consideran excesiva.

Franjas blancas de separación.

Calle Esquilo: ocupan las franja de separación de plazas de discapacitados

En la calle Esquilo n°5, en la zona de El Cónsul, dice un ciudadano que hay tres plazas reservadas para discapacitados y denuncia que «además de que no se respetan y son ocupadas sin ningún tipo de apuro por gente que no tiene tarjeta, los carteros en moto de Correos también aparcan en la zona de separación entre plazas, zona destinada a que los que tenemos que hacer uso de dichas plazas, podamos acceder a nuestro vehículo con sillas de ruedas o carros o lo que sea, no para que estos señores aparquen. Por favor, ruego que se ponga remedio a esta situación. Constantemente tengo que quitar a gente de las plazas reservadas», indica.