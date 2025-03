Porque siempre hay cosas que hacer

«Teníamos tanto que hacer». La frase, lacónica, podía ser una más, pero no. Ese fue el último wathsapp que un gran amigo de Andalucía, ... Eduardo Barrachina, uno de los no malagueños más enamorados de Málaga, remitía a estos Horizontes (a los que estaba suscrito tiempo ha) hace unos días. Horas después fallecía en Londres, donde residía y trabajaba, el pasado domingo por la tarde. Un maldito cáncer le cortó en seco una brillante carrera profesional y personal y un grandísimo futuro, porque Barrachina, abogado de profesión, además ejercía y con éxito por cierto la Presidencia de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.

Las empresas españolas tenían en este alicantino de 46 años de edad (¡Dios mío, morirse uno con 46 años de edad cuando no han hecho mérito alguno para ello!) un gran aliado, y cuando se trataba de Andalucía en general y de Málaga y de la Costa del Sol en particular, se desvivía. Barrachina, que era español hasta la médula, vestía, vivía y tenía ademanes de 'gentleman', por lo que amaba el protocolo, que gustaba de cumplir al máximo, y eso a los que gozamos de su amistad en su corta vida, en el fondo nos encantaba. Cada año participaba (intervenía) en las cenas de SUR en la World Travel Market de Londres, y en Málaga, de la mano de este periódico, fue uno de los ponentes de las Jornadas sobre el Brexit, tema en el que era un experto. «Aspiro a que mi admirado Paco de la Torre me nombre Hijo Adoptivo de Málaga», repetía entre bromas y veras en uno de sus habituales encuentros en el restaurante Hispania, propiedad de su amigo y vicepresidente de la Cámara, Javier Fernández. La muerte de Eduardo Barrachina nos deja sin un gran aliado para nuestra tierra, y a estos Horizontes sin uno de sus grandes amigos y lectores. «Teníamos tantas cosas que hacer...». Pues sí, Eduardo. El día 5, a las 14 horas, será su funeral en Londres. Siempre hay cosas que hacer...

Catedrático emérito del Conservatorio Superior de Música de Málaga, uno de los 'fundadores' de la Costa del Sol, esa que en las noches de Torremolinos en los años 60 comenzaba a forjarse a base del esfuerzo de una gran cantidad de 'actores secundarios', vitales para su construcción; compositor, malagueño de El Palo, enamorado de su tierra y de sus costumbres, Gabriel Robles vivió hace unos días en el Museo de la Aduana una mañana difícil de olvidar. Es verdad que, como él dice, los años nos van haciendo a todos mucho más sensibles, por lo que la emoción lo embargó al oír cómo el público que llenaba el precioso patio del luchado museo estalló en ovaciones al finalizar el estreno de su última composición, 'Málaga, mi ciudad' por parte de la Banda Municipal de Música dirigida por Francisco Haro.

'Málaga, Mi ciudad' está formada por tres composiciones de Gabriel Robles, 'Fantasía malagueña', 'Puerta Oscura' y 'El Palo', que demuestran bien a las claras que está en un gran momento de inspiración y creación. Y un merecido elogio para la actuación de la Banda Municipal, que mantiene un dificilísimo 'habitual buen hacer', y que hoy día 30, por cierto, a las 20.30 horas, en la iglesia del SagradoCorazón ofrecerá un concierto extraordinario con motivo de la Cuaresma. Por cierto, Cuaresma y Gabriel Robles también están unidos por la pasión cofrade del compositor malagueño, y bien que se nota porque rara será la noche que no escuchemos en Semana Santa alguna de sus obras. Lo mismo que de Miguel Pérez, ya que hablamos de música. Pérez, que se tuvo que ir a Canarias para buscarse la vida pese a su gran categoría musical, comienza a tener el reconocimiento que se merece (igual que le ocurre a Robles), pero ya se sabe cómo somos en esta tierra de María Santísima... que no debe olvidar que el joven compositor malagueño, autor de la marcha del Jubileo de la Esperanza, con su pieza 'The Greek' ha superado 11 millones de reproducciones en Spotify...

Eduardo Barrachina, segundo por la derecha, en la última cena celebrada por SUR en Londres. Doctores Cabo y Cueto, responsables del proyecto UNATI en Málaga. Miguel Pérez Salvador Salas | F. Lorenzo

Otro malagueño ilustre el médico e investigador Miguel Ángel Martínez-González, Premio Nacional en 2023 y considerado a nivel mundial como el mayor especialista de la dieta mediterránea, lidera un gran proyecto europeo, UNATI, el mayor ensayo clínico de la historia en el viejo continente hasta la fecha sobre los efectos del consumo moderado de alcohol en la salud. El prestigioso catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y catedrático visitante en Harvard, es el responsable de un proyecto que cuenta con la participación de más de 500 médicos en toda España y aspira a reclutar hasta 10.000 voluntarios, y Málaga va a jugar un papel muy importante en este ensayo, ya que se quieren 'reclutar' a 300 voluntarios.

Los responsables en la provincia de un tema tan interesante son los doctores Cabo Navarro y Cueto Galán; el primero es médico endocrino en el Hospital Quirónsalud y será el coordinador del estudio en Málaga junto con la citada Raquel Cueto, médico y profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Ambos expertos subrayan la importancia de contar con voluntarios locales para garantizar resultados representativos y contribuir a un avance significativo en la investigación médica. Públicamente, ambos doctores han realizado un llamamiento a aquellas personas que deseen participar en el ensayo que va a permitir comprender mejor el impacto del consumo moderado de alcohol dentro del patrón mediterráneo (vino tinto, con comidas y sin abusos) en diferentes aspectos de la salud.

Los participantes recibirán un seguimiento médico personalizado durante cuatro años y contarán con un plus de atención sanitaria que incluirá asesoramiento para mejorar su salud en aspectos clave como dieta, control de peso, memoria, sueño, ejercicio, control del estrés y bienestar general. Si usted está interesado en participar sepa que hay dos perfiles de voluntarios, hombres entre 55 y 70 años, y mujeres entre 55 y 75, y que sean bebedores moderados (al menos 3 consumiciones de alcohol semanales). Si cumple los requisitos (en lo del beber no sirve por encima o por debajo…) y le atrae la experiencia, puede registrarse en https://inscripcion.proyectounati.com o escribir a unati@unav.es para recibir más información

Martínez-González (un malagueño que algún día será reconocido por su tierra lo mismo que lo es a nivel nacional e internacional) es una referencia mundial en su especialidad médica, y seguro que su ensayo será de impacto internacional. Por cierto, estos Horizontes ya se han apuntado...

Sean felices y disfrutemos de los mucho que tenemos, y no se olviden de que siempre nos quedan muchas cosas por hacer y deberíamos hacerlas.