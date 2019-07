Sexo peligroso

Como nadie escarmienta en cabeza ajena, la gente sigue practicando sexo sin preservativo. En cuestión de gustos no hay disputa, pero sí enfermedades venéreas, que dan un disgusto al que las sufre por no haber tenido la precaución de ponerse un condón. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se han disparado en los últimos cinco años, un incremento que es alarmante y que preocupa al Ministerio de Sanidad y a los médicos que las tratan. Valga como dato que la sífilis ha crecido un 76 por ciento, la gonorrea un 67 por ciento y la clamidia un 22 por ciento. ¿Qué está pasando para que las cifras de estas enfermedades hayan aumentado de forma tan llamativa? Pues que la población se ha relajado, ha bajado la guardia y se ha confiado. El problema es especialmente importante entre los jóvenes. La juventud, que es un padecimiento que solo se cura con la edad, se cree inmune. Tener pocos años hace que el individuo no perciba su fragilidad. Los que mantienen relaciones sexuales sin protección piensan que eso de las infecciones venéreas no va con ellos, que ellos están seguros, que eso es cosa de otras épocas, de tiempos pretéritos en blanco y negro. Es evidente que se equivocan y que pagan caro su error tanto ellos como las personas a las que contagian, que, a su vez, si tampoco tienen la sensatez de utilizar un profiláctico, transmiten la enfermedad en sus coitos. Y así la cadena de infecciones se extiende sin que se vea el último eslabón.

Para frenar las venéreas solo caben dos opciones. La primera es la castidad, el ayuno sexual, la renuncia a los placeres carnales. Como, salvo honrosas excepciones, esta alternativa no es del agrado de la población, nos queda la segunda: el uso del preservativo. El sexo está rodeado de mitos y de cuentos que son tal falsos como peligrosos para el que se cree todo lo que le dicen, ve en los vídeos pornográficos o lee en publicaciones poco serias. La ignorancia no solo es atrevida, sino arriesgada. Hay incautos que quieren emular a los actores del porno sin darse cuenta de que en esas escenas hay más trampas que en una película de chinos. Y, claro, de esos polvos vienen estos lodos (léase ITS)). Ya lo dijo el arcipreste de Hita en el 'Libro de buen amor', citando a Aristóteles, el mundo por dos cosas trabaja: la primera, por tener mantenencia (comida) y la otra por haber ayuntamiento con hembra placentera (sexo). Desde que se escribió esa obra en el siglo XIV, el mundo ha cambiado mucho, pero a la gente le sigue gustando comer y disfrutar del sexo. Bien está lo que bien se goza sin riesgo. Con preservativo.