Esto va en serio Muerte, pobreza y ruina es lo nos espera a nosotros y a nuestros descendientes si no se planta cara al cambio climático PEDRO MORENO BRENES Domingo, 12 mayo 2019, 00:02

Junto con el estricto cumplimiento de las normas ambientales, a nivel micro, usted y yo también podemos aportar nuestra modesta contribución a la lucha sin cuartel contra el deterioro del medio ambiente. Se puede reciclar los residuos de forma sistemática y moderar el uso del agua (aunque reconozco que necesito algo más de cantidad en la ducha que el alcalde de Málaga); también se debe aprovechar mejor la electricidad y los hidrocarburos, evitando esas luces encendidas innecesarias, las duchas eternas, ese radiador y aire acondicionado a tope o cultivando el transporte público frente al uso del vehículo hasta para ir a la vuelta de la esquina. En fin, todas estas cosas que acabo de escribir no son los doce trabajos de Hércules: son acciones cotidianas que exigen unos escasos minutos al día y una convicción firme que nos deje mal cuerpo cuando generamos de forma innecesaria residuos sin reciclar o malgastamos energía y agua sin proporción entre las necesidades efectivas y el consumo de ese bien escaso. Y las razones para ese compromiso personal, real y efectivo, con el medio ambiente son, además de las propias de las personas con un alto sentido cívico, el puro y duro egoísmo. Hay que proteger el planeta frente al cambio climático que nosotros hemos provocado porque nos va la vida en ello: en sentido literal, nos la estamos jugando.

La ONU estima que las malas condiciones ambientales pueden ocasionar un 25% de las enfermedades y mortalidad mundiales, y el Banco Mundial achaca a la contaminación atmosférica más de siete millones de muertes prematuras cada año, calculando unos costes directos para la salud de 4.000 millones de dólares al año para 2030, considerando además que «el cambio climático podría empujar a otros 100 millones de personas a la pobreza para 2030» y que los desastres naturales extremos provocan pérdidas de 520.000 millones de dólares anuales, aunque el futuro acojona aún más ya que calcula que el PIB global puede perder un 15% si el calentamiento del planeta a final de este siglo llega a los 2,5º C, y un 20% si se eleva 3º C. Hay muchos estudios académicos que denuncian un aumento de la pobreza de los países como consecuencia del calentamiento global y el Banco Mundial concluye que para 2050, tres regiones en desarrollo acumularán 143 millones de migrantes por motivos medioambientales (sequías, malas cosechas, el aumento del nivel del mar y las mareas). Pero si lo anterior no es poco, atendiendo a nuestros apreciados bolsillos de ciudadanos europeos, la Agencia Europea del Medio Ambiente nos recuerda que por el maltrato humano a la madre naturaleza, en el período 1980-2017 las pérdidas económicas ascienden a 500 billones de euros, con un preocupante aumento de la media anual conforme pasa el tiempo.

Hay que cumplir con los acuerdos de París (limitar el calentamiento del planeta a 2º C) y si es posible el 1,5 que plantea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. No hacerlo: muerte, pobreza y ruina nos espera a nosotros y a nuestros descendientes. Esto va en serio.