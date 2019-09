SEPTIEMBRE EN SUSPENSO Andalucía en el diecinueve Moreno amplía alianzas para reforzar su imagen Díaz fomenta el diálogo externo y silencio interno Teresa Rodríguez vuelve a un Adelante en ascuas Marín sigue sin rentabilizar el bipartito Vox aparta a Serrano y prepara cambios MARIA DOLORES TORTOSA Domingo, 8 septiembre 2019, 09:45

El curso político en Andalucía arranca con una estabilidad política afianzada desde antes del verano. Esta circunstancia no tiene visos de desmejorar, dado que el tripartito que hizo posible el cambio de gobierno en Andalucía en enero, PP, Cs y Vox, mantiene voluntad de sintonía. El Presupuesto para 2020 no suscita tanta expectación por ello. Ahora bien, al Gobierno se ha topado de sopetón con su primera gran prueba de fuego, la crisis de la listeriosis, con más de 200 afectados, tres muertes y siete abortos por ahora. La gestión de la alerta sanitaria y alimentaria por el bipartito de la Junta comenzó mal. La imagen de un responsable del SAS en los toros de Málaga al estallar la crisis con decenas de personas en los hospitales dio la sensación de no querer darle la importancia y gravedad que tenía. Aún parece descontrolada pese a los intentos de una mejor coordinación con las demás administraciones implicadas, pero está por ver todavía en cómo acabará. La última alerta en otra cárnica de Cádiz cuando se había comunicado la remisión del brote y que todo está bajo control ha generado incertidumbre. Lo prioritario es salvaguardar la salud de las personas que pueden haber consumido productos cárnicos con la bacteria, pero el bipartito debe saber que esta crisis ha provocado un importante socavón en la marca Andalucía. La industria cárnica es un sector muy potente en esta Comunidad, exportadora de embutidos de primera calidad. Qué duda que a raíz de la listeriosis todo el sector se verá gravemente afectado. Por ello, el primer cometido del consejero de Hacienda en su ya casi ajustado Presupuesto de 2020 será encajar partidas para revertir esta tragedia comercial que podría interferir en otro sector boyante, el turismo. La listeriosis descoloca los planes del Gobierno. Pero es que gobernar es esto, tapar boquetes constantemente; En la oposición todo es más fácil. Si la listeriosis rompe los planes del bipartito, las posibles nuevas elecciones generales descoloca a todos. Esto le da un aire de suspenso, en todas sus acepciones, a septiembre, como se verá en el primer Pleno del Parlamento esta semana.

Juanma Moreno se ha rodeado de nuevos asesores que por lo pronto están acertando en su estrategia de convertirle en el presidente del diálogo en tiempos con políticos tan reacios a ello. Aunque en esta labor es imprescindible la cooperación de su socio, Ciudadanos, el también dirigente del PP andaluz es quien por ahora saca más rédito. Ha arrancado septiembre con una foto potente, rodeado de los principales agentes sociales, el presidente de la principal organización de empresarios, Javier González de Lara, y de las secretarias generales de CC OO y UGT en Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla. La foto implica que Moreno, pese a coqueteos anteriores, acepta la fórmula tradicional de diálogo para la paz social con la Junta de la mano de la CEA y los sindicatos de izquierdas. A cambio obtiene sino la complicidad, sí la comprensión a sus políticas liberales en lo económico. Y todo a cambio de nada sobre el papel, que se sepa. Lo que ofrece Moreno es su propia persona, su disposición a sentarse con ellos y escucharles incluso cuando le digan cosas que no le gustaría oír, quizás su principal cualidad, que no es poca en un gobernante.

Moreno busca en esta alianza reforzar su imagen institucional como presidente, aunque para la consecución de la foto ha sido imprescindible el trabajo de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, de Cs, como lo fue este partido en los acuerdos de la RTVA y del Presupuesto. Moreno exhibirá este afán de ser un presidente de alianzas este lunes en Madrid, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Un acto, presentado por Pablo Casado, que también busca el reconocimiento nacional a su liderazgo dentro del PP y como referente de Andalucía. Transita en cierto modo el camino de Susana Díaz en los comienzos de esta en 2013, pero con la diferencia de no pretender dar el salto a Madrid. También como ella ha sacado la financiación autonómica como principal caballo de batalla con el Gobierno nacional.

La mal gestionada crisis de la listeriosis descoloca los planes del Gobierno andaluz

También Susana Díaz trabaja en mejorar su imagen con el diálogo y la moderación como arma política. Se ha visto en su acercamiento a Pedro Sánchez y en dar el plácet a acuerdos con el bipartito PP-Cs, incluido su apoyo a la batalla para la mejora de la financiación autonómica. En este asunto el PSOE es consecuente; fue quien primero abrió el frente con Madrid para ello. Su objetivo es también afianzar su liderazgo, aunque por ello resultan incomprensibles los cambios realizados en el grupo parlamentario. No solo por el descabezamiento de Mario Jiménez, uno de sus principales aliados en el pasado. Aupar a Rosa Aguilar, de escasa influencia en el afiliado y votante socialista, y apartar de la primera línea a 'cañones' políticos como Ángeles Férriz y María Márquez parecen de gran torpeza.

Esta próxima semana vuelve a la actividad política Teresa Rodríguez tras su baja maternal. Se colocará de nuevo al frente del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, pero esta vez sin Antonio Maíllo a su lado. Este importante cambio en el grupo genera incertidumbre de las relaciones de Podemos con IU, con nuevo líder fuera de la Cámara, Toni Valero. Habrá que ver qué de verdad hay en los rumores sobre una estrategia de Rodríguez de convertir Adelante en un partido desgajado de Podemos nacional. Deberá poner luz a todo ello.

El problema al que se enfrenta Ciudadanos es la diversidad de sus voces en el bipartito sin una estrategia única que se haga reconocible como propia. La ciudadanía aún no distingue a consejeros como de Cs y se los atribuye al PP. Hay más sintonía personal de algunos con Moreno que con Juan Marín. La realidad interna es otra. El vicepresidente participa en todas las decisiones del Gobierno, pero se le reconoce poco. Cuando más visibilidad tiene es cuando comparece con Moreno. El portavoz, Sergio Romero, contribuye a ello en unas comparecencias con más palmas al presidente que a la gestión propia de los suyos.

El liderazgo de Francisco Serrano en Vox ya era en la pasada primavera cuestionado por la dirección nacional. Ahora lo ha apartado de la comisión de Igualdad, el área con el que Vox ha tenido más relieve mediático en Andalucía. Vox prepara nuevos cambios en los que también puede disminuir la influencia del portavoz, Alejandro Hernández. Entre ellos un nuevo emisario de Madrid para controlar y dirigir el grupo andaluz.