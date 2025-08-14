Como el señorito Curro

ROSA BELMONTE Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los que vemos 'La promesa' sabemos que la movilidad laboral es habitual. La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de ... llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también. Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del Muvim es A1. Puesto de libre designación del que se la puede destituir motivándolo. No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato. Leo que esa Diputación de Valencia, gobernada por el PP, se dispone a degradarla a ordenanza. ¿Pero esto qué es? ¿'La parada de los monstruos' y Ninet, Cleopatra? La duda de los servicios jurídicos es si los nueve años como alto cargo le permiten consolidar derechos. Así, tendrían que ofrecerle otro puesto con el mismo sueldo. Espero que sí, que esto parece una venganza de 'La promesa'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión