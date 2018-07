No se me ocurre nada que una más a un padre y a su bebé que pasar una baja de 20 semanas juntos, con sus días y sus noches, y a ser posible solos durante la jornada laboral de la madre. Será unaexperiencia de las que marquen su vida. Tener un hijo tiene una parte de autodescubrimiento personal. Una se sorprende repitiendo cosas que oía decir a sus padres cuando era pequeña y que nunca creyó que pensaría y mucho menos que diría en voz alta. El primero igual hace florecer cualidades como la paciencia o la empatía en gente que carecía absolutamente de ellas que despierta en padres serenos ataques de nervios y visitas a urgencias por unas décimas de fiebre o unos simples mocos. Así que lo mejor es adaptarse a estar juntos cuanto antes.

La Junta de Andalucía ha aprobado que sus funcionarios tengan un permiso de maternidad y paternidad de 20 semanas retribuido e intransferible, un paso en el camino hacia la igualdad que ojalá se extienda al resto de trabajadores.

Como cualquier medida pionera tiene también bastantes detractores, sobre todo entre los padres que prefieren ser de los que se limitan a «ayudar mucho» y entre las «madres indispensables». Esas que lo hacen todo mejor que nadie y sin cuya aportación en asuntos domésticos y de crianza la humanidad se hubiera extinguido hace muchos años. El caso es que suelen ser de las que creen que han descubierto la maternidad y necesitan una conjunción planetaria y un mundo ideal para reproducirse.

Los críticos a estas medidas alegan muchas veces que la legislación debería ser más flexible para que cada pareja la adapte a sus necesidades, lo que estaría muy bien si de verdad fuera así, pero ya sabemos lo que pasa con las fórmulas flexibles de conciliación: que son siempre, enteritas, para la mamá.

Y sí, lo de llevar a un bebé dentro, parirlo y poder (no he dicho tener que) darle el pecho es un privilegio intransferible. Aunque siendo realistas tampoco hay tantos bebés que tomen exclusivamente leche materna más allá de los primeros meses. Puede que me crucifiquen por esto, pero no me cuadra tantísima pureza y preocupación para que el niño tenga una alimentación natural en ese periodo y lo que dicen los informes sobre obesidad, sobrepeso infantil y hábitos de consumo de bollería industrial, precocinados y comida poco saludable en la infancia.

Igual que hay hombres que se resisten a perder determinados privilegios también hay mujeres que se resisten a dejar de ser las únicas que pueden ocuparse de la crianza. Aún hay madres que creen que el papá está muy bien para algunos ratos, pero que con ellas están infinitamente mejor.

Metámonoslo en la cabeza: los hijos tienen el mismo derecho a pasar tiempo con las madres que con los padres, porque ninguno es más importante que el otro. Es que la igualdad real también es esto.