La semana de las tres 's' El cada vez más relevante papel social de las cofradías suma «la 's' de solidaria» a la Semana Santa de Málaga.-La Fundación Lágrimas y Favores ha repartido 1,62 millones de euros entre becas y obras sociales desde su creación, en 2010.-El joven caballero legionario Jiménez Cruz no pudo hacer la guardia al Cristo de Mena, pero sus cenizas reposan para siempre a los pies del Patrono y Protector de La Legión.

Pocas semanas hay más cortas que la Santa. Por lo menos por estos lares, donde se disfruta (y se sufre) tanto que las horas se pasan como si fueran minutos. Es la gran semana malagueña se mire por donde se mire, porque además la economía local registra extraordinarios datos por la gran afluencia de turistas venidos de todo el mundo, aunque en estos días fundamentalmente se trata de visitantes españoles.

El movimiento económico que se registra en estos siete días es casi mágico, indiscutiblemente sin comparación con ninguna otra semana del año. Pero no sólo por lo que generan los turistas y la propia actividad en sí de las cofradías (poner una procesión en la calle significan miles y miles de euros, y la actividad económica que genera una cofradía es enorme), sino porque detrás de lo que podríamos denominar 'el mundo de la Semana Santa' existen muchas variantes, algunas de ellas de tremenda importancia como la proyección social y benéfica de las mismas, en una labor que, no lo olvidemos, significa también la consolidación del mundo cofrade en la sociedad de hoy en día.

La fuerza de 'las tres S', como gusta decir a Antonio Banderas (Semana Santa Solidaria) es marca de garantía del futuro y de la relación entre las cofradías y la sociedad. «Cuando pusimos en marcha este proyecto (Fundación Lágrimas y Favores) pensamos en una Semana Santa del siglo XXI a la que llamamos de las tres 's'. Tenemos que devolver algo a la comunidad que nos cede el espacio público durante una semana al año para las procesiones. No es sólo el oro, la plata y el repujado, queríamos una obra social inteligente, y la labor social hoy de las cofradías malagueñas es tan enorme como digna de resaltar», señaló el actor y cofrade malagueño, quien sin duda se muestra orgulloso por lo conseguido por la fundación que fundara y preside. Y es que en este capítulo hay que resaltar la gran influencia que está teniendo a todos los niveles desde su creación en 2010, porque además, su puesta en marcha supuso un antes y un después en la implicación cofrade con el mundo en el que desarrolla su ámbito de actuación. Lágrimas y Favores, que ha servido también de espejo para muchas cofradías andaluzas y de otras comunidades españolas va a cumplir diez años de vida, y su aportación ha superado las previsiones más optimistas que se realizaron en el momento de su puesta en marcha, ya que incluyendo este 2019 ha repartido 1,62 millones de euros en ayudas sociales y en becas, lo que habla en sí mismo de su importancia y de su gran labor. El patronato de la referida fundación celebró su reunión anual en la Sala de Rectores de la Universidad el pasado Lunes Santo, en la que participaron, como miembros de la misma, entre otros, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el rector de la UMA, José Ángel Narváez, los hermanos Domínguez Bandera, y la exconsejera de Educación, Adelaida de la Calle. 1,62 millones de euros (para ser exactos) son casi 270 millones de las antiguas pesetas, que muchas veces el euro nos 'aleja' del valor real de las cosas... No olvidemos la célebre frase del recordado economista y escritor José Luis Sampedro que al día siguiente de que el euro entrara como moneda oficial en nuestro país mostró su perplejidad porque «hemos convertido una moneda de 100 pesetas en un euro, y no nos hemos dado cuenta de que hemos pasado de 100 a 166 pesetas por la misma cosa de un día para otro»... Los fondos repartidos por Lágrimas y Favores en este 2019 han ido destinados a Universidad de Málaga, Fundación Cudeca, Fundación Corinto (Lágrimas abona el pago de los locales del economato y todos sus gastos de infraestructura), Cáritas Parroquial, Seminario Diocesano y Fundación Diocesana de enseñanza de Santa María de la Victoria (heredera de la red de escuelas rurales fundadas en Málaga por el cardenal Ángel Herrera Oria).

Seguimos con temas de Semana Santa. Alejandro Jiménez llevaba sólo 6 meses en el Ejército, pero como si hubiera estado toda la vida. Su deseo de siempre fue entrar en La Legión y al fin lo había conseguido. Esta Semana Santa iba a ser muy especial para él, porque había pedido formar parte de la guardia legionaria que iba a rendirle los honores al Cristo de la Buena Muerte en la capilla de Santo Domingo. No era de Málaga, ni siquiera andaluz, pero su devoción y vinculación con el Cristo malagueño eran enormes. No pudo ser. Maldito destino. Días antes (el 25 de marzo) de que sus compañeros llegaran a Málaga, el caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz perdía la vida durante un ejercicio con fuego real que se llevaba a cabo en el campo de maniobras de Agost (Alicante). El accidente se produjo cuando un disparo realizado con un fusil HK de 5,56 mm. alcanzó al joven legionario a través de la axila, en un pequeño espacio descubierto en el chaleco antifragmentos: un cúmulo de casuales fatalidades acabó con la vida del joven legionario, que tenía 22 años de edad. Natural de Palma de Mallorca, estaba destinado en el Tercio Don Juan de Austria de la Legión, con sede en Viator (Almería), donde se había incorporado el pasado mes de noviembre. Pertenecía a la sexta compañía de la VIII Bandera Colón.

Su vinculación con Mena, su devoción para con el Cristo Patrono y Protector de La Legión eran intensos, tanto que su familia decidió que sus restos mortales descansaran para siempre a los pies del Cristo de la Buena Muerte, en los columbarios de Santo Domingo, lo que se hizo en una ceremonia celebrada horas antes de que La Legión comenzara sus actos en la Semana Santa malagueña. En el significativo acto, que estuvo cargado de emociones y volvió a demostrar la tremenda vinculación, sagrada casi, de La Legión y Mena, estuvieron presentes sus familiares, el general y altos cargos de La Legión y el hermano mayor, Antonio de la Morena, y miembros de la junta de gobierno de la congregación.

La Legión participa en 87 procesiones en Semana Santa en España, la inmensa mayoría en Andalucía, pero ninguna tiene nada que ver ni por asomo con lo que significa para ellos estar y desfilar con su Patrono y Protector. Las cenizas del caballero legionario fallecido Alejandro Jiménez Cruz reposarán para siempre junto al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. No hay casualidades, sino causalidades. ¿Quién dijo que Alejandro no iba a poder cumplir su deseo de hacer la guardia de honor a su Cristo de Mena? Descanse en paz el joven soldado español que eligió Málaga para su descanso eterno.

Lo dicho, se nos fue la Semana Santa, la que lo llena todo. Sean felices y disfruten de la vida, aunque ya no haya procesiones...