Estamos inmersos en plena Semana Santa. La experiencia de la pandemia nos enseñó que, haya procesiones o no, hay Semana Santa. Aunque, vivir esta semana ... acompañado de las magníficas expresiones de religiosidad popular, transitando nuestras calles y plazas es harina de otro costal, es verdadero privilegio.

No obstante, recordar que Semana Santa hay sí o sí, más allá de las inclemencias meteorológicas, es bueno, sobre todo, para que el cristiano entienda que puede vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo en esta semana, pase lo que pase. Es más, puede descubrir otra manera de vivir estos días santos, especialmente el triduo pascual: y hacerlo de la mano de las celebraciones litúrgicas y la contemplación del misterio de Dios encarnado en el sufrimiento humano. Sí, porque hay otra Semana Santa, que suele pasar desapercibida: aquella que remite al dolor y a la vida.

Reflexionar sobre las personas marginadas, refugiadas o enfermas; descubrir en las personas sin hogar, heridas de guerra o violadas la otra Semana Santa es un giro, que, desde la crítica fácil o la mirada ramplona podría derivar hacia una crítica ideológica. El obispo Helder Cámara afirmó: «Si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista». En definitiva, si reflexionamos, a la luz de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sobre los otros cristos, hombres y mujeres, que, en su piel y corazón, llevan la huella de la pasión y las consecuencias del pecado, no es que estemos politizando los días centrales de la fe cristiana, sino que estamos centrándonos en lo esencial: por qué murió Jesús y para qué murió el Nazareno. Todo un reto en medio de lo que, para muchos, sería una Semana Santa marginal, máxime si solo se centran en procesiones y meteorología.