Ver para creer. No gana uno para sustos. Lo sorprendente en este caso es que en la bella Albión -mucho menos pérfida de lo que se nos ha intentado hacer creer- el Parlamento ha sido suspendido por Isabel II a instancias de un primer ministro con mayoría relativa, Boris Johnson, para impedir que diputados laboristas, y conservadores contrarios al euroescepticismo, puedan poner trabas legislativas a la ejecución de un 'Brexit' unilateral, un divorcio sin acuerdo, lo que posiblemente supondrá una ruptura abrupta y nada segura para los intereses económicos del Reino Unido en la comunidad europea. La libra se desplomó cuando Johnson anunció en Westminster que el Parlamento no celebraría sus sesiones habituales del 10 de septiembre al 14 de octubre, lo que ha conmocionado a la sociedad inglesa, profundamente ritualista, acostumbrada a la pomposa ceremonia de apertura en la Cámara de los Lores, con la reina pronunciando el discurso escrito por el Gabinete, orgullosa de que el Parlamento de su país sea, como escribió John Bright, la «madre de todos los parlamentos», en fin, heredera de las revoluciones de 1640 y de 1688...; y ahora Boris Johnson, al que sus enemigos denominan 'el clon de Donald', bloquea el sagrado poder de los ciudadanos tras cuatro siglos de democratización, lenta pero implacable, de la vida pública. Precisamente estos días se ha vuelto a poner de moda un sarcástico refrán de Wichita (Kansas) que asegura «que si alguien camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, seguramente es un pato»; y concretamente no se refiere, a pesar de la referencia patológica, ni a Donald Trump ni a su correspondiente inglés, aunque parezca ajustarse a la perfección con las bizarras personalidades de ambos mandatarios demostradas no sólo en la similitud de su tintura capilar.

Nunca hubiéramos creído que alguien pudiera superar en 'cambalaches', como dicen en mi patria de origen, a David Cameron, causa principal de este desaguisado, o a Theresa May, que demostró astucia maniobrera sólo para permanecer en Downing Street, pero es que tampoco el líder de los laboristas, James Corbyn, demuestra dotes de gran estadista al escribirle una carta a la reina en la que mantiene que la suspensión parlamentaria no es aceptable, como si a ella, instrumento constitucional de absoluta neutralidad, le importara mucho esa reconvención, en el orden político al menos, en el simbólico ya es otro cantar, y por cierto, bastante negativo. La medida de Boris Johnson de burlar a la 'Muy leal Oposición' y al Parlamento, tradicional sede de la discrepancia, supone un grave déficit en el sistema de sistemas, como es el británico, cuyas instituciones y partidos -y de rebote incluso la Corona- se están deteriorando en estos últimos cuatro años: el bipartidismo se fracciona, una suerte de autarquía se impone en las relaciones comerciales -el 'diktat' de Donald Trump-, Londres está cada vez más caro y peligroso. A estas alturas no es probable que los laboristas puedan frenar el órdago que ha lanzado el que seguramente sea un pato.