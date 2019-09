Segregación La tribuna No existen personas con poca o ninguna capacidad de adaptación, sino que socialmente se va extendiendo la insana postura de marginar a los que no se desenvuelven en tu misma órbita JOSÉ LUIS RAYA PROFESOR DE INSTITUTO Lunes, 16 septiembre 2019, 07:58

Cuando se habla de segregación el adjetivo que acompaña a esta palabra es 'racial' en primer lugar -seguramente sea la más importante y nefasta-, aunque también podemos referirnos a la social, política o de género entre otras, aunque existen otras formas de dividir o apartar tan nefandas como las anteriores y tan sutiles que apenas nos damos cuenta cuando las ejercemos.

A menudo se tiende a estandarizar tu forma de pensar u opinar, tu conducta, tus gustos, filias o fobias; en definitiva, tu manera de ser, y todo aquel que no comulgue con ese abanico de virtudes y exquisiteces queda fuera de tu rango de amistades o contactos. En principio se trata de una segregación aparentemente racional o lógica, sin embargo encierra una estratificación que a unos convierte en dignos y a otros en indignos de tu afecto, especialmente cuando tu despliegue de virtudes y bondades son usadas despóticamente para cercenar a unos, desprestigiar o menospreciar a otros.

Muchos segregan por inclinaciones políticas, estos son incapaces de sostener una relación apacible y amistosa con alguien cuya ideología política sea contraria a la suya, que por supuesto siempre será la relevante y argumentalmente sostenible. Nunca aprenderás, por consiguiente, otro punto de vista que quizás haga cuestionarse ciertas ideas, y ello, en cualquier caso, resulta enriquecedor.

También los de trato afable, educado y respetuoso tienden a concentrarse y a aislar a esos zafios, vocingleros y gárrulos que perturban su habitual exquisitez en el trato y en las maneras, obviando que bajo esos bullangueros casi siempre hay un gran corazón: echadle un simple vistazo a alguna película de Martínez Soria, incluso 'la Esteban' puede ser todo un alarde de benignidad bajo su indiscutible tosquedad.

También reconocemos a los/las que serían incapaces de relacionarse con alguien que vaya vestido de mercadillo, que compre solo imitaciones -que siempre se notan- o que acuda a comer a chinos o pizzerías baratas, por lo que su falta de clase queda en evidencia, sobre todo si sus ingresos se lo permiten. A menudo los anteriores coinciden en estos.

Otras veces, los que tienen o presumen de tener un alto nivel cultural (dime de lo que presumes) se reúnen para platicar eternamente de los mismo temas o autores, levantando un inmenso dique que impide la entrada a los demás que, dicho sea de paso, son menospreciados a la par, especialmente si ya han pronunciado algunos vocablos malditos como almóndiga, cocreta o 'fuera' en lugar de 'hubiera' entre otros; normalmente aparece un rottweiler que se erige como corrector o ejecutor, dejando en evidencia al nefando susodicho ante las sonrisillas remilgadas de los más compresivos y la indignación manifiesta de los gerifaltes.

No existen personas con poca o ninguna capacidad de adaptación -por lo que son tildados de asociales-, sino que socialmente se va extendiendo la insana postura de marginar/rechazar/segregar/apartar a los que no se desenvuelven en tu misma órbita, tu exquisita órbita. Es lo que se conoce más bien como falta de empatía. Se tiende a menudo a prejuzgar en lugar de conocer, criticar en lugar de comprender, menospreciar en lugar apreciar, apartar en lugar de unir, respetar en lugar de despreciar. El ser humano a veces se convierte en algo parecido a una alimaña y se transforma en un lobo, incluso para sí mismo: Homo homini lupus. Tanto a gran escala como en el día a día, o en su entorno.

Hay personas que les cuesta trabajo aceptar a los otros tal y como son, con sus virtudes (siempre opacas) y sus defectos (a menudo exagerados), sin atender a los propias taras que cada cual encerramos e ignoramos, no tanto por la soberbia que algunos desprenden como por su verdadera falta de empatía con el prójimo.

Efectivamente, hasta cierto punto es razonable que tendamos a agruparnos por afinidades, ya sean políticas-ideológicas, culturales o profesionales, por inquietudes o aficiones. Lo que sucede a menudo es que ese agrupamiento se basa en la segregación y se le añade al mismo tiempo el sectarismo, por lo que surgen conflictos de todo tipo, sociales e individuales, pues eso es lo que ocurre no sólo en nuestro país, sino en todos aquellos cuyo modus vivendi se sostiene mediante la crispación diaria, y si no se produce la gestamos en todos los niveles, con brexits, independencias, choques o confrontaciones. El ser humano necesita, cada cierto tiempo, determinadas dosis de convulsión y crispación que le permita sentirse vivo y sobre todo que combata ese aburrimiento y la apatía que engendra cualquier civilización a corto o medio plazo cuando supuestamente ha llegado (o cree que ha llegado) a sus objetivos plenos o si no, que se lo pregunten al gran Schopenhauer.

Es por consiguiente una tarea individual, que implica una higiene del ego -soberbia, empatía, respeto, solidaridad, comprensión o aceptación entre otras muchas- que permita proyectarse, a su vez, a nivel social. Esta tarea tan solo le corresponde a usted.