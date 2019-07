La sanidad malagueña está enferma. Se enfrenta a una situación crónica y recurrente que preocupa a los profesionales de la salud pero, sobre todo, preocupa a los pacientes. Tenemos demasiados frentes abiertos: falta de camas hospitalarias, infraestructuras obsoletas, profesionales de la Medicina y la Enfermería que prefieren ejercer su profesión en otros lugares, el tercer hospital sigue desdibujado y existe una crispación social que en algunos casos se pone de manifiesto con las agresiones a facultativos.

Ya sabemos que en tiempo de crisis se refuerzan los lazos entre iguales y se crean sinergias y esto es precisamente lo que ha sucedido entre el colectivo de asociaciones de pacientes y los profesionales de la Medicina, representados por el Colegio de Médicos de Málaga, poniendo en marcha en febrero de 2018 el Observatorio 2024. A esta iniciativa se han adherido veinticinco asociaciones de pacientes; la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, coordinada por Alfredo de Pablos, que representa a unas cincuenta entidades; y el Sindicato Médico. Lo que se inició como una respuesta unánime al compromiso por parte de la Junta de Andalucía de la construcción del tercer hospital para Málaga, se ha ido consolidando como un mecanismo necesario de vigilancia y control de lo que sucede en nuestra sanidad, teniendo la fortaleza que da a todos los actores implicados, pacientes y profesionales de la salud, el caminar juntos y en la misma dirección.

Hay mucho que observar pero tiene que ser una observación activa y crítica, que nos sirva para proponer soluciones y llevar a discusión aquellos temas de importancia para la sanidad malagueña, aspirando a ser tenidos en cuenta por los que tienen en su mano la toma de decisiones.

Desde esta posición crítica esperamos que no se repitan las malas prácticas políticas, tan criticadas ayer por los que hoy ejercen el poder y tienen la capacidad y potestad de modificarlas. La promesa electoral de construir un equipamiento hospitalario en la Zona Este sigue sin estar definida, obviando la necesidad social y asistencial de esta zona de Málaga. Tampoco se han cumplido las expectativas creadas preelectoralmente en torno al plan de choque del verano, no debemos olvidar que la enfermedad y la necesidad quirúrgica no tienen vacaciones y que en Málaga y provincia aumenta significativamente la población durante el periodo estival. Del 100% de la actividad prometida y requerida por los profesionales sanitarios, nos vamos a tener que conformar con una reducción del 19,30% de las camas y una actividad quirúrgica del 56,4%. Otra cuestión preocupante es la falta de médicos y la dificultad para cubrir vacaciones y bajas. Los contratos precarios y la falta de fidelización de los nuevos médicos son, en parte, los causantes de esta situación. Los gestores sanitarios deben entender que la excelencia se alcanzará cuando los profesionales sanitarios vean reconocidas sus capacidades y respetados sus derechos.

Las asociaciones de pacientes que integran el Observatorio 2024 nos trasladan su preocupación por el descenso de la calidad asistencial, que se muestra más patente en el caso de las patologías crónicas. Urgencias saturadas, falta de espacios adecuados para pacientes inmunodeprimidos, deficiente accesibilidad para personas con movilidad reducida y un largo etcétera que viene derivado de una gestión cuestionable.

Por supuesto que otro de los temas recurrentes es la construcción del tercer hospital, eufemismo utilizado para referirse a un equipamiento hospitalario utópico y diseñado de espaldas a las necesidades reales de los malagueños. Nos preocupan las expectativas creadas pero más aún la falta de un proyecto definido del que recientemente hemos sabido que podría financiarse con iniciativa privada sin más detalles ni concreciones. La sanidad pública precisa partidas presupuestarias reales y adecuadas que garanticen una 'velocidad' segura para la puesta en funcionamiento de este hospital.

En el Observatorio 2024 trabajamos para identificar los problemas, desde la perspectiva del usuario de nuestros servicios sanitarios y la experiencia de los profesionales de la Medicina. Nos preocupa la miopía en el diseño, la improvisación urbanística, la accesibilidad, la ubicación equivocada y la dejadez del resto de las infraestructuras, como el caso del Hospital Regional y el edificio del Civil. Málaga es la ciudad andaluza con menos camas hospitalarias por diez mil habitantes. Se necesitan 500 camas más para alcanzar la ratio andaluza por habitante y, si nos quisiéramos equiparar a la media española, sería necesario crear 800 camas más.

Dentro de siete años, según el consejero Jesús Aguirre, deberá estar terminado este hospital, ¿serán suficientes las previsiones de hoy?

Insisto, la sanidad malagueña está enferma y no podemos entretenernos más en lamentar acciones pasadas o gestiones ineficaces. Los pacientes, sus familiares y los que trabajamos a pie de cama necesitamos políticos y gestores con capacidad de identificar los errores cometidos, pero sobre todo con la capacidad de buscar soluciones.

Desde el Observatorio 2024 creemos que estos políticos y gestores tienen ahora una oportunidad única para demostrar lo que tantos años llevan reivindicando desde la oposición y tendemos la mano al diálogo, a la creación de equipos de trabajo o lo que consideren oportuno para que Málaga y provincia tengan la sanidad que merece.