Pistas en el laberinto

Identidad propia

Sandra Pedraja

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:24

Torremolinos volverá a ser en agosto el epicentro de la música más ecléctica, irreverente y divertida del país. El Canela Party 2025 celebra su 17ª ... edición en el Recinto Ferial, consolidando una fórmula que ya es marca registrada: un cartel internacional que se pasea sin complejos por el indie, el rock alternativo, el punk, la psicodelia o el noise, y una atmósfera festiva que culmina con la ya mítica Fiesta de disfraces.

