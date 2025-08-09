Torremolinos volverá a ser en agosto el epicentro de la música más ecléctica, irreverente y divertida del país. El Canela Party 2025 celebra su 17ª ... edición en el Recinto Ferial, consolidando una fórmula que ya es marca registrada: un cartel internacional que se pasea sin complejos por el indie, el rock alternativo, el punk, la psicodelia o el noise, y una atmósfera festiva que culmina con la ya mítica Fiesta de disfraces.

Este agosto, algunos se apuntarán a la feria de día, otros a la de noche, y los más valientes al «todoversa». Habrá quien despliegue sus dotes de baile latino en Idilio, quien cruce la pista de La Recreo, y los nostálgicos que habrán asistido al concierto de lo que queda de Prodigy. Pero todos, y he dicho todos, estarán pensando qué disfraz se pondrán el sábado 23 de agosto.

El festival arrancará el miércoles 20 con su fiesta de bienvenida y bandas como Kokoshca o La Milagrosa. El jueves 21 mezclará la nueva escena nacional con propuestas internacionales, desde Aiko el Grupo o Biznaga hasta Bob Vylan como toque contundente. El viernes 22 subirá la intensidad con Amenra, The Get Up Kids, Axolotes Mexicanos, bar italia y Blonde Redhead. El sábado 23, día grande, la Fiesta de Disfraces reunirá a nombres como Derby Motoreta's Burrito Kachimba, DIIV, Les Savy Fav, Shego o Tropical Fuck Storm. Los Les Savy Fav, que en una edición pasada regalaron uno de los momentos más recordados, regresan por petición popular.

El Canela Party es la prueba de que aún hay festivales que no se venden a la uniformidad, que cuidan de su público incluso en plena era de masificación y que cada año reservan un guiño a Chiquito, santo patrón no oficial de la comedia patria. Festivales que creen en el riesgo, en la identidad propia y en la idea de que la música, al final, es tan importante como la experiencia que la envuelve. En agosto, Torremolinos no será Torremolinos: será el Canela Party. Y, una vez más, habrá que estar allí para entenderlo.