Sánchez en minoría No hay garantía alguna de que la convocatoria de nuevas elecciones pudiera dar lugar a una mayoría parlamentaria Miércoles, 3 julio 2019, 07:49

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció ayer que la sesión de investidura a la que se someterá Pedro Sánchez tendrá lugar el 22 y 23 de julio, sin que haya certeza alguna de que sea elegido. Transcurridos más de dos meses de los comicios del 28-A, el candidato socialista no ha conseguido sumar escaños a los 123 que el PSOE obtuvo en las generales. Ni ha logrado convencer a Unidas Podemos de la idoneidad de su propuesta de «cooperación», ni ha persuadido a PP y Ciudadanos para que le faciliten la investidura absteniéndose. Ahora Sánchez cuenta con tres semanas para intentarlo otra vez; pero no le bastará con apelar a la responsabilidad de los demás mientras se niegue a ofrecer mejores incentivos a sus posibles aliados. La advertencia dirigida por José Luis Ábalos al resto del arco parlamentario sobre la eventualidad de nuevas elecciones ha generado el efecto contrario al que pretendía, puesto que todos los grupos -empezando por el socialista- miran ya al 10 de noviembre como su próximo reto electoral, más que a las votaciones de investidura que puedan sucederse en el Congreso en julio y septiembre. Junto a ello, las llamadas a la abstención de Ciudadanos y -en menor medida- del PP han generado mucha más desconfianza que avidez pactista en las filas de Unidas Podemos y entre las fuerzas independentistas y nacionalistas. Mientras que las señales de inclinación hacia su izquierda por parte de Sánchez y sus portavoces han despertado mucha más comodidad que envidia en los grupos del centroderecha. El objetivo del PSOE, que sus dirigentes comenzaron denominando «geometría variable» y recientemente han calificado de «geometría permanente», no es otro que gobernar en minoría con un Consejo de Ministros monocolor. Pero si ya la investidura se presenta tan incierta, parece imposible que las condiciones pretendidas por Sánchez permitan asegurar la gobernabilidad a lo largo de la legislatura. El recurso a salvar la investidura como sea, para después vadear cuatro años con la seguridad de que el resto de la Cámara Baja no se unirá en una moción de censura, prolongaría el ciclo de inestabilidad política inaugurado con las elecciones de 2015. La negativa de Sánchez a un Gobierno de coalición con Iglesias revela la inexistencia de un programa de acción unitario entre ambos grupos, cuando los socialistas carecen de una alianza alternativa. Pero no hay garantía alguna de que la convocatoria de nuevas elecciones pudiera dar lugar definitivamente a una mayoría parlamentaria, con o sin los socialistas.