Salvajes y descamisados Voltaje Si prohíben el salvajismo y la desnudez, ¿proclamarán un estado de excepción durante la Feria TXEMA MARTÍN Viernes, 27 julio 2018, 08:52

Este fin de semana en Málaga ocurrirá algo inaudito: habrá más procesiones de muñecas hinchables que de vírgenes. La situación suena a apocalipsis pero no hay que preocuparse, la administración va a tomar cartas en el asunto. Por eso ayer se convocó una mesa con un montón de políticos y varios «agentes implicados» en el asunto de las despedidas de soltero (y de soltera) para abordar un fenómeno que provoca el hundimiento emocional de la ciudad de los museos sobre un relativamente excitante estercolero moral. La sofisticación de la ordinariez ha alcanzado cotas para el desánimo. Respecto a la mesa, todavía a la espera de sus inquietantes conclusiones, alguien tendría que haber registrado y publicado todas las cosas que se dijeron allí, donde los debates tuvieron que ser de traca.

Creo que casi todo el mundo, quizás excepto algunos «agentes implicados», estará más o menos de acuerdo en que hay que prohibir o al menos limitar las despedidas. Donde surgen más dudas es respecto a la manera de hacerlo. Imaginar a los locales preguntando a la gente qué es lo que está celebrando recordaría a una España en la que no se podían reunir más de 10 personas sin el permiso de la autoridad, y entonces el silencio se formaba con el paso de los coches patrulla. Ante todo esto Dani Pérez, candidato del PSOE, ha patentado una coletilla: «Despedidas salvajes y descamisados». La ha usado ya varias veces y siguen surgiendo dudas. Si en una ordenanza prohíben el salvajismo y la desnudez, ¿proclamarán un estado de excepción durante la Feria de Málaga que es, toda ella, como una enorme despedida? ¿Acaso existe una manera óptima de emprender semejante celebración? ¿Habrá estado Dani Pérez en alguna despedida que no fuera salvaje?

Buscando respuestas en Internet, encuentro una mina de posibilidades entre las que destacan páginas maravillosas llevadas por «auténticos profesionales de despedidas de soltero en Málaga», es decir, verdaderos agentes implicados. Entre lo que se ofrece, sobresalen actividades y encuentros donde el buen gusto pertenece al terreno de lo inhóspito. Cito textualmente: Discobús, Boat Party, glamourosas limusinas, Tuppersex, Pekadox (el lugar del pecado en tu última noche de soltería), entre otras locurillas despachadas en packs del tipo Despedida Málaga Centro con varias versiones: normal, premium, plus, de relax y 'originales', siendo estas últimas las que más miedo provocan. El apartado de tapas sexuales merece un capítulo aparte. Lo que compruebo por lo tanto es que el fenómeno ya está producido y envasado como un producto turístico. Estamos hablando de prohibir las despedidas, quizás también acabemos prohibiendo los casamientos. Puedo pasar por el aro de tener amigos que se casen pero no les toleraré jamás que me inviten a una despedida. De entrada, no. Tampoco lo vería normal, entre otras cosas porque una buena parte de la gente que conozco ya vive cada fin de semana como si fuera el último.