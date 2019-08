Gol de Salomón Editoriales La incertidumbre económica de los clubes persiste tras el fallo provisional de un juez que permite partidos de fútbol los viernes, pero no los lunes Sábado, 10 agosto 2019, 10:23

La decisión cautelar de un juzgado de Madrid que autoriza la disputa de partidos de Primera y Segunda División los viernes, pero no los lunes, zanja de forma provisional un insensato pulso que ha puesto en jaque la estabilidad económica de los clubes y un modelo de competición consolidado entre los más atractivos del mundo. Sin entrar en el fondo del asunto, la resolución de urgencia se queda a medio camino entre las pretensiones de la Liga de Fútbol Provisional (jugar ambos días) y de la Federación (solo los fines de semana). Habrá que esperar meses para conocer la sentencia definitiva, cuyas conclusiones no tienen por qué coincidir necesariamente con las del auto judicial de ayer. Así, queda claro que la Liga arrancará el próximo viernes en San Mamés con un Athletic-Barça. Pero también que el fútbol español continúa sometido a una insana incertidumbre, ya que el fallo impide a los clubes cumplir los contratos vigentes con las televisiones, que establecen la retransmisión de encuentros también los lunes. Esos acuerdos, cuyo importe ronda los 2.000 millones al año, constituyen la principal fuente de ingresos de los equipos. Su vulneración hasta que el juzgado se pronuncie de forma definitiva, e incluso una sentencia que no coincida con lo firmado por ambas partes, amenaza con causar un serio quebranto a los clubes, que creían contar con unos recursos ahora en peligro para financiar los pagos comprometidos con sus plantillas y sus inversiones. La cuestión de fondo es quién organiza la competición y tiene potestad para comercializar los derechos audiovisuales. Un asunto exento de polémica hasta la llegada de Luis Rubiales a la Federación y su guerra sin cuartel declarada a LaLiga. El juez resuelve «de manera indiciaria» -no definitiva- que tales competencias corresponden a ambos organismos, a los que insta a coordinarse, y atribuye una posible «práctica desleal» a la Federación por no haber firmado este año un acuerdo de colaboración al respecto con la patronal, lo que ha generado el conflicto. Más que un deporte, el fútbol de élite es un producto audiovisual de carácter global. Su mercantilización extrema ha disparado las cifras de negocio e impuesto sus leyes en los horarios, que dependen de las audiencias televisivas, no de los intereses de los aficionados. Son las reglas del juego si se aspira a tener una Liga repleta de estrellas y clubes saneados. Ir contra ellas resulta insensato. Antes de que la salomónica resolución judicial se convierta en definitiva, las dos partes enfrentadas deberían sellar un acuerdo por el bien del deporte.